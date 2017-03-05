Quaresma’dan tartışılan hareketi için açıklama

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında oyundan çıkarken yedek kulübesine uğramadan soyunma odasının yolunu tutan ve bu tavrıyla eleştirilen Ricardo Quaresma’dan açıklama geldi.

Portekizli yıldız oyuncu şahsi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Olduğum kişiyi seviyorum. Ben buyum. Futbolu çoğu insandan farklı şekilde yaşıyorum. Kulüpler her zaman oyunculardan önde gelir ama çok az kişi formasını giydiği kulübe benim hissettiğim aşkı hisseder. Herkesi, özellikle beni eleştirenleri kucaklıyorum.” ifadelerine yer verdi.