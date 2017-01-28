Quaresma bize gelmek istedi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın Divan Kurulu’nda yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

Yıldırım 1,5 ay önce Beşiktaşlı Ricardo Quaresma’nın avukatının kendilerini arayarak oyuncunun Sarı-lacivertli ekibe gelmek istediğini söylediğini ancak bu isteğin kabul edilmediğini açıkladı. Başkan Yıldırım, Demirören’in Beşiktaş’tan 100 milyon euro’yu alması gerektiğini belirtirken Süper Lig yayın ihalesiyle ilgili de çarpıcı tespitlerde bulundu. Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu’nda konuştu. Açıklamalarıyla gündeme damgasını vurdu.



