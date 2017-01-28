28 Ocak 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Spor

Quaresma bize gelmek istedi

Tarih:
Bir yorum bırakın
8 Görüntüleme
Quaresma bize gelmek istedi
Haber İçi Üst

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın Divan Kurulu’nda yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

Yıldırım 1,5 ay önce Beşiktaşlı Ricardo Quaresma’nın avukatının kendilerini arayarak oyuncunun Sarı-lacivertli ekibe gelmek istediğini söylediğini ancak bu isteğin kabul edilmediğini açıkladı. Başkan Yıldırım, Demirören’in Beşiktaş’tan 100 milyon euro’yu alması gerektiğini belirtirken Süper Lig yayın ihalesiyle ilgili de çarpıcı tespitlerde bulundu. Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu’nda konuştu. Açıklamalarıyla gündeme damgasını vurdu.

 

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil