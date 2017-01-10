10 Ocak 2017

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PS4 Slim’e beyaz renk alternatifi geliyor

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PS4 Slim’e beyaz renk alternatifi geliyor
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Sony, PlayStation 4’ün Slim modeline beyaz renk seçeneğini ekliyor. Peki yeni renk seçeneği ne zaman satış çıkacak?

PlayStation 2’den bu yana beyaz renk seçeneğini cihazlarına sonradan ekleyen Sony, PS4’ün daha ince modeli olan Playstation 4 Slim’in beyaz modelini duyurdu.

24 Ocak tarihinde 299 Euro fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak olan beyaz renkteki PS4 Slim, konsolun rengine uygun olarak yine beyaz renk DualShock 4 ile gelecek. 23 Şubat’ta ise 1 TB’lık model Japonya’da satışa sunulacak.

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Havadis Gazetesi

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