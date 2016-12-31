Promosyon devrimi

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’de ilk kez emeklilere promosyon ödeneceğini açıkladı. Maaşı bin-2 bin lira arası olanlara 375 lira, bin liranın altında olanlara 300 lira, 2 bin liranın üstü olanlara 450 lira ödenecek

11.5 milyon emekli için promosyon dönemi başlıyor. Memurlar gibi promosyon bekleyen emekliler için bankalarla anlaşma sağlandı. Başbakan Binali Yıldırım, “Bin lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin lira-2 bin arası 375 lira, 2 bin lira üzerinde maaş alanlara 450 lira ödeme yapılacak” dedi. Yıldırım, 3 yıllık promosyonun tek seferde verileceğini, ödemelerin 1-2 ayda tamamlanacağını söyledi. Ankara’da Sincan Barbaros Camisi’nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, “Bu neyin karşılığı, emekli maaşını bankalara yatırıyor, devlet. Bu yatırdığı bankalar, bu parayı tuttukları için buna karşılık emeklilerimize böyle imkan sağladılar. Asgari bu kadar, daha fazlasını vermek isteyen olursa amenna bizim diyeceğimiz bir şey yok” dedi. Promosyon alacak emeklilerin sayısına ilişkin de bilgi veren Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: “11.5 milyon emekli yararlanıyor. Bunun 8.5 milyonu, yani yüzde 75’ten fazlası bin-2 bin lira aralığında, onlar 375 lira alacak. Yüzde 6.5 civarında 2 binin üzerinde var, onlar 450 lira alacak, 300 lira alanlar da yüzde 20 civarında. Hayırlı olsun, bir nebze olsun emeklilerimizin ihtiyacını karşılamak için yapılan bir çalışmadır.”

ÖDEMELER ŞUBAT 2017’DE

* Kamu bankaları ile 3 yıllık promosyon ödenmesi konusunda mutabakat sağlandı.

* Emekliler ve hak sahipleri, promosyon anlaşması yapılan bankalar arasından, çalışacakları bankaları tercih edebilecek.

* Aktif 2 adet otomatik ödeme talimatı ile birlikte, kredili mevduat hesabı veya kredi kartı ürünlerinden birisinin de bulunması aranacak, bunlar dışında başka ürün aranmayacak.

* Maaşın tamamının ATM’den tek seferde ücretsiz çekilebilmesi sağlanacak.

* Emekli maaş hesapları için hesap işletim ücreti muafiyeti verilecek.

* SGK tarafından, promosyon ödemesi yapılan emeklilerin başka bankaya maaş aktarımları engellenecek.

* Ödemeler peşin olarak gerçekleştirilecek. Belirlenen tutarların altında promosyon anlaşması yapılmayacak.

* Promosyon ödemelerinin kimlik numarasına göre belirlenecek tarihlerde Şubat 2017’den itibaren başlaması öngörülüyor.

SONUNDA ÇÖZDÜK

Başbakan Binali Yıldırım, “Bankalar ikna olmuyordu, siz mi devreye girdiniz?” sorusuna, “Orasını karıştırmayalım, sonuca bakalım. Sonunda mutlaka bir uzlaşma, bir çözüm var. Tabii kolay olmadı ama o tarafı geride kaldı” yanıtını verdi. Yıldırım, bankalara da fedakarlık yapıp, sorumluluk aldıkları için teşekkür etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bankaların teklifinin ilk dilim için ‘120 lira’, ikinci dilim için ‘250 lira’, üçüncü dilim için ‘450 lira’ olduğunu açıklamıştı. Başbakan’ın devreye girmesiyle tutarlar böylece artırılmış oldu..