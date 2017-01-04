04 Ocak 2017

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Kıbrıs

KTÖS ve KTOEÖS’e Bakanlar Kurulu’ndan Şok!

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KTÖS ve KTOEÖS’e Bakanlar Kurulu’ndan Şok!
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın profesyonel sendikacılık haklarının geri alınması için Bakanlar Kurulu yasa tasarısı hazırladı.

Bakanlar Kurulu’nun 3 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla sendikaların yöneticilerine görevleri süresince ödenekli izin verilmesi kararının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca sendikaların yetkili organlarına atanacak üç yöneticisine görevleri süresince ödenekli izin verilmesinin, öğretmenlik hizmeti vermek üzere istihdam edilen bu kişilerin mesleklerini icra etmelerine engel olunduğu ve bu kişilerin yerine yeni atamalar yaparak kamu maliyesine ek külfet yaratıldığı belirtildi.

Yasanın yasallaşması ve yürürlüğe girmesi için Meclis’te görüşülüp onaylanması gerek

 

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Havadis Gazetesi

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