Price:Eşim seks bağımlısı olduğu için…

Ünlü İngiliz televizyon yıldızı Katie Price, Loose Women adlı televizyon programında, eşi Kieran Hayler’ın seks bağımlılığı tedavisi kapsamında 8 hafta seksten uzak durmak zorunda kaldığını söyledi.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; eşinin başta sürekli seks yapmak istediğini ve sonrasında seks bağımlısı olduğunu söyleyen Price, “Beynini yeniden programladılar. 8 hafta seks yapamadık. Sadece el ele tutuşmamıza izin vardı. Öpüşemedik bile” dedi.