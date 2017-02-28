Price:Eşim seks bağımlısı olduğu için…

Ünlü İngiliz televizyon yıldızı Katie Price, Loose Women adlı televizyon programında, eşi Kieran Hayler’ın seks bağımlılığı tedavisi kapsamında 8 hafta seksten uzak durmak zorunda kaldığını söyledi.
İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; eşinin başta sürekli seks yapmak istediğini ve sonrasında seks bağımlısı olduğunu söyleyen Price, “Beynini yeniden programladılar. 8 hafta seks yapamadık. Sadece el ele tutuşmamıza izin vardı. Öpüşemedik bile” dedi.
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