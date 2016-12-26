Pouga gitti, Abdulsalam geliyor

DOĞAN’A MİLLİ FORVET: Doğan Türk Birliği yönetimi ve teknik heyeti, geçtiğimiz gün yollarını ayırdığı forvet Christian Pouga’nın yerine, Swaizland Premier Ligi’nin Manzini takımı forması giyen forvet Abdulsalam Tunde’yi, denenmek üzere adamıza getirtiyor

Coşkun KUTAY

Geçtiğimiz sezon kaliteli yabancı sıkıntısı çeken Doğan Türk Birliği yönetim ve teknik heyeti, bu sezon yabancı transferde, Türk Ocağı’nın ülkemize getirttiği, ancak anlaşma sağlayamadığı forvet Christian Pouga ile 2016-17 futbol sezonu için el sıkışmıştı.

Başta; İspanya olmak üzere, Belçika, İsviçre, Romanya ve Türkiye’de Osmanlıspor gibi üst düzey takımların yanı sıra, Portekiz ekibi Boavista’nın formasını giyen 30 yaşındaki Kamerun’lu forvetten beklediğini bulamayan Doğan Türk Birliği, geçtiğimiz gün Christian Pouga ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Abdulsalam Tunde geliyor

Christian Pouga’nın ülkesine dönmesiyle, kadrosunda bulunan ön libero Quadri Rahemm ve Ouincy Osei’nin yanına yabancı forvet arayışına zaman kaybetmeden başlayan Doğan teknik heyeti ve yönetimi, Swaizland Premier Ligi’nin, Manzini takımı formasını giyen, ayrıca Nijerya 17 Yaş Altı Milli Takımı’nda 9 maçta 5 gol atan forvet Abdulsalam Tunde’yi, Raif Güçkan organizesinde denenmek üzere ülkemize getirtiyor. 20 yaşındaki Abdulsalam Tunde’nin, yarın adamıza gelmesi bekleniyor.