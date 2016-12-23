23 Aralık 2016

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Potada zor gece

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Potada zor gece
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Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde 4. hafta bu akşam NEU RA’da oynanacak iki zorlu maçla başlıyor

 YDÜ-MAPFREE, GİRNE – LAÜ: Ligin yenilgisiz lideri Yakın Doğu Üniversitesi bu akşam saat 18.00’de Koopspor’u yenerek dikkatleri üzerine çeken Mapfree’yi konuk edecek. Saat 20.00’de ise Girne Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi karşı karşıya gelecek

 

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde 4.hafta, bu akşam oynanacak iki zorlu maçla başlıyor.

Ligde yenilgisiz lider olan Yakın Doğu Üniversitesi, Kambala, Mandic, Williams ve Halilli kadrosu ile çıkışa geçen ve geçen hafta Koopspor’u yenerek dikkatleri üzerine çeken Warner, Champaigne, Kercem ve Sercem’li Mapfree’yi saat 18.00’de sahasında ağırlayacak.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nun elverişsiz koşulları nedeniyle Basketbol Federasyonu bu akşam burada oynanacağını açıkladığı Girne Üniversitesi – Lefke Avrupa Üniversitesi maçını da NEU RA’ya aldı.

Girne Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında oynanacak bu zorlu karşılaşma saat 20.00’de başlayacak

 

Yarın tek maç var

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde 4.hafta yarın oynanacak Mağusa Gelişim Akademisi – Girne Amerikan Üniversitesi maçı ile tamamlanacak. Mağusa Arena’daki karşılaşma saat 18.00’de başlayacak.

 

KVB Büyük Erkek Ligi Puan Durumu

Takımlar  O  G  M  AS  YS  P

1.YDÜ  4  4  –  359  282  8

  1. Koopspor 4 2  –  2 337  308  6
  2. Mapfree 3 2  1  261  254  5
  3. GÜ 3 2  1  218  212  5

5.LAÜ  3  1  2  309  328  4

6.MGA  3  1  2  209  242  4

7.GAÜ  3  –  3  194  281  3

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Havadis Gazetesi

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