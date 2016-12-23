Potada zor gece

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde 4. hafta bu akşam NEU RA’da oynanacak iki zorlu maçla başlıyor

YDÜ-MAPFREE, GİRNE – LAÜ: Ligin yenilgisiz lideri Yakın Doğu Üniversitesi bu akşam saat 18.00’de Koopspor’u yenerek dikkatleri üzerine çeken Mapfree’yi konuk edecek. Saat 20.00’de ise Girne Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi karşı karşıya gelecek

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde 4.hafta, bu akşam oynanacak iki zorlu maçla başlıyor.

Ligde yenilgisiz lider olan Yakın Doğu Üniversitesi, Kambala, Mandic, Williams ve Halilli kadrosu ile çıkışa geçen ve geçen hafta Koopspor’u yenerek dikkatleri üzerine çeken Warner, Champaigne, Kercem ve Sercem’li Mapfree’yi saat 18.00’de sahasında ağırlayacak.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nun elverişsiz koşulları nedeniyle Basketbol Federasyonu bu akşam burada oynanacağını açıkladığı Girne Üniversitesi – Lefke Avrupa Üniversitesi maçını da NEU RA’ya aldı.

Girne Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında oynanacak bu zorlu karşılaşma saat 20.00’de başlayacak

Yarın tek maç var

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde 4.hafta yarın oynanacak Mağusa Gelişim Akademisi – Girne Amerikan Üniversitesi maçı ile tamamlanacak. Mağusa Arena’daki karşılaşma saat 18.00’de başlayacak.

KVB Büyük Erkek Ligi Puan Durumu

Takımlar O G M AS YS P

1.YDÜ 4 4 – 359 282 8

Koopspor 4 2 – 2 337 308 6 Mapfree 3 2 1 261 254 5 GÜ 3 2 1 218 212 5

5.LAÜ 3 1 2 309 328 4

6.MGA 3 1 2 209 242 4

7.GAÜ 3 – 3 194 281 3