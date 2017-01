Potada zirve mücadelesi

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde lider Yakın Doğu Üniversitesi bu akşam ikinci sıradaki Mapfree’ye konuk olacak

Tonguç KOTAK

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde lider Yakın Doğu Üniversitesi bu akşam ikinci sıradaki Mapfree’ye konuk olacak.

Ligde ikinci sırada yer alan Mapfree ile lider Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki zorlu mücadele Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak.

Alp: “Hedefimiz kazanmak”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu akşam konuk olacağı lig ikincisi Mapfree karşısında hedefi kazanmak. Antrenör Ahmet Gürel Alp maçla ilgili olarak şunları söyledi: “Lefke Avrupa Üniversitesi maçında hücumda gördüğümüz bazı eksikliklerimiz üzerinde hafta boyunca çalışmalar yaptık. Takım her geçen gün biraz daha gelişiyor. Şu anda ligin en iyi savunma yapan takımıyız. Karşımızda da ofansif özellikleri ile ön planda olan bir takım olacak. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Gerekli taktikleri takıma gösterdik uygulamada sıkıntı yaşamazsak normal şartlarda kazanmamız gereken bir maç. Derek in hafif bir sakatlığı var durumu bugün belli olacak. Bizim hedefimiz her maçı kazanmaktır. Bu maçta da güzel basketbol sergileyerek galip gelmek istiyoruz.”

Alagöz: “Hedef galip gelmek”

Ligde ikinci sırada yer alan Mapfre’de zorlu maç öncesi antrenör Kadri Alagöz de hedefini açıkladı. Alagöz, “Bu yıl ligde kolay maç yok ve her maçı final maçı motivasyonu ile oynamak zorundayız. Mapfree olarak rakibimizin gücünü biliyor ve saygı duyuyoruz. Ancak belirlediğimiz hedefe ulaşabilmemiz için de her maça kazanmak parolasıyla hazırlanıp çıkıyoruz. Takım olarak YDÜ maçına iyi hazırlandık ve rakibimize mağlubiyeti tattırmak istiyoruz. Sahaya gelen basketbolseverlere zevkli bir karşılaşma izlettirmek istiyoruz. Hak edenin kazandığı centilmence bir mücadele olmasını dilerim.”dedi.