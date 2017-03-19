Potada derbi heyecanı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Galatasaray Odeabank yarın derbi maçta karşılaşacak.
Beşiktaş Akatlar Arena’da oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak.
Siyah-beyazlı takım ligin geride kalan bölümünde oynadığı maçlardan 16 galibiyet ve 5 yenilgiyle ayrılırken, sarı-kırmızılı ekip ise çıktığı müsabakaların 12’sini kazandı, 9’unu kaybetti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray Odeabank, evinde 84-78’lik skorla kazandı.
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