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19 Mart 2017

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Potada derbi heyecanı

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Potada derbi heyecanı
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Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Galatasaray Odeabank yarın derbi maçta karşılaşacak.

Beşiktaş Akatlar Arena’da oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak.

Siyah-beyazlı takım ligin geride kalan bölümünde oynadığı maçlardan 16 galibiyet ve 5 yenilgiyle ayrılırken, sarı-kırmızılı ekip ise çıktığı müsabakaların 12’sini kazandı, 9’unu kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray Odeabank, evinde 84-78’lik skorla kazandı.

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