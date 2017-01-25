Pondexter ve Gajic sakatlandı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde zor günler geçiren Girne Üniversitesi’nin iki yıldızından kötü haber geldi

PONDEXTER 2 HAFTA, GAJİC 10 GÜN YOK:

Turkuaz beyazlıların ABD’li oyun kurucusu Cappie Pondexter’ın arka adalesinde yırtık tespit edilirken sahalardan 2 hafta uzak kalacak. Osmaniye maçında sakatlanan Boşnak oyuncu Marica Gajic’in ise çapraz bağlarında esneme olduğunda 10 gün forma giyemeyecek

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde zor günler geçiren Girne Üniversitesi’nin iki yıldızından kötü haber geldi.

Oyun kurucu Cappie Pondexter, Osmaniye maçından önce idmanda arka adalesinden ve Marica Gajic de maç esnasında dizinde yaşadığı problem yüzünden bu hafta oynanacak olan MBK Doğuş maçında forma giyemeyecekler.

Pondexter 2 hafta, Gajic 10 gün yok

Ligde geçtiğimiz hafta Osmaniye maçı öncesinde KKTC’de yapılan idmanda arka adalesinden sakatlanan ve bu maçta forma giyemeyen ABD’li oyun kurucu Cappie Pondexter’ın çekilen MR sonucunda arka adalesinde yırtık tespit edildi. Pondexter 2 hafta forma giyemeyecek.

Turkuaz beyazlıların, hafta sonu oynadıkları Osmaniye karşılaşmasında dizinde ağrı hissederek maçı yarıda bırakan Boşnak yıldız Marica Gajic’in ise KKTC’de çekilen MR sonucunda çapraz bağlarında esneme tespit edildi ve bu oyuncunun da 10 gün sonra forma giyeceği gelen haberler arasında.