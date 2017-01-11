Polis zehrin piyasaya çıkışını önledi

Polis uyuşturucu ile mücadelede yeni bir başarıya imza attı. TIR’ın dorsesine bin 665 adet uyuşturucu hap saklayarak Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan Cengiz Alkaya, suçüstü yakalandı

Devrim DEMİR

Ülkenin kâbusu haline gelen uyuşturucuya karşı mücadele başlatan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, aldığı ihbar üzerine önceki gün Girne Turizm Limanı’nda operasyon düzenledi.

Ekipler, yüzlerce kişiyi zehirlemeye hazırlanan uyuşturucu tacirlerine baskın düzenleyerek piyasa değeri yüz bin TL olan bin 665 adet uyuşturucu haplara satışa çıkmadan el koydu.

Girne Turizm Limanı’ndan giriş yapan Cengiz Alkaya ve Hüseyin Salın, Serkan Aygün’ün yönlendirmesi ile tasarruflarında bin 665 adet uyuşturucu hapı TIR dorsesine gizleyerek ülkeye sokmaya çalıştı.

Hüseyin Salın, üzerine aldığı 124 adet uyuşturucu hapla limandan çıkış yapmayı başarırken, Cengiz Alkaya, kullandığı TIR’da bin 541 adet uyuşturucu hapla yakalandı.

Yakalanınca sorguda konuştu

Alkaya, yapılan sorgulamada uyuşturucu hapları, daha önce yine aynı suçtan tutuklanan ve şuan askıda davası bulunan Serkan Aygün’ün yönlendirmesi ile Hüseyin Salın ile birlikte getirdiğini itiraf etti.

Polis Alkaya’nın itirafı üzerine Hüseyin Salın’ı Girne’de bularak gözaltına aldı. Salın, limandan çıkarmayı başardığı hapları gizlediği yeri polise gösterdi.

Salın ve Alkaya’yı ülkeye uyuşturucu hap getirmek için teşvik eden Serkan Aygün’de gözaltına alındı. Üç zanlı dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, işlenen suçun ciddiyetine ve ithal edilen uyuşturucu hapların miktarına dikkati çekerek zanlıların soruşturma amaçlı 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Hediye paketlerinde uyuşturucu haplar

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fadıl Metin mahkemede verdiği ifadede Cengiz Alkaya, Hüseyin Salın ve Serkan Aygün’ün kanunsuz uyuşturucu hap “İthal” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Fadıl Metin, alınan ihbar üzerine önceki gün saat 09.40 sıralarında zanlı Cengiz Alkaya’nın Girne Turizm Limanı’nda tespit edildiğini söyledi.

Metin, zanlı Alkaya’nın tasarrufunda NY 266 plaklı TIR’ın dorsesine gizlenmiş siyah renk poşetlerde, hediye paketleri içinde 1541 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti.

Uyuşturucu hapları otlara gizledi

Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlı Cengiz Alkaya’nın itirafı üzerine ülkeye birlikte giriş yapan ve üzerinde 124 adet uyuşturucu hapla Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen Hüseyin Salının’da aynı gün Girne’de tutuklandığını belirtti.

Fadıl Metin, Salın’ın ülkeye sokmayı başardığı 124 adet uyuşturucu hapın zanlının gösterimi ile Girne’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde otlar içerisine gizlenmiş olarak bulduklarını kaydetti.

Hapları getirten Aygün de tutuklandı

Nisan ayında Girne’de yine uyuşturucu hap suçundan tutuklanan ve teminatla serbest bırakılan Serkan Aygün’de zanlı Alkaya ve Salın’ın itirafı üzerine tutuklandı.

Polis memuru Fadıl Metin, üç zanlı için yürütülen soruşturmanın henüz yeni başladığını ve alınması gerek ifadeler, soruşturulması gereken kişiler olduğunu belirterek zanlıların 3’er gün tutuklu kalması talebinde bulundu.

Hapların piyasa değeri 100 bin TL

Son 1 yılda ülkede büyük artış gösteren ve mahkeme gündemlerinde yer alan Extacy hapın içeriğinde en fazla bilinen madde amfetaminin yoğunlukta olup fare zehiri başta olmak üzere bin bir türlü insan sağlığını bozan kimyasallar mevcut.

Narkotik ekiplerinin önceki gün piyasaya sürülmeye hazır halde ele geçirdiği Extacy hapların piyasada ki fiyatı 50 -70 TL arasında değişiyor.

Ülkeye ithal edilen bin 665 adet uyuşturucu hapın piyasa değeri ise yüz bin TL değerinde.