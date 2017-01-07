Polis uyuşturucuyu satan torbacıyı arıyor

Devriye gezen polis tarafından arabada baygın bulunan ve uyuşturucu kullandıklarını itiraf eden Ahmet Oğuz ve Hakan Alır, aleyhindeki polis soruşturması devam ediyor

Devrim DEMİR

Lefkoşa Girne anayolu üzerinde Boğazköy yakınlarında önceki akşam devriye yapan bir polis ekibi tarafından park edilmiş araç içinde baygın olarak bulunan ve uyuşturucu sonucu bayıldıkları ortaya çıkan Ahmet Oğuz ve Hakan Alır aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Araçta yolcu olarak bulunan Hakan Alır ise, Ahmet Oğuz ile birlikte bonzai türü uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’da birinden 40 TL karşılığı alarak araçta birlikte içtiklerini polise itiraf etti.

Aleyhlerinde alınan 1’er günlük tutukluluk süresi dolan zanlılar, ek tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek zanlıların soruşturma amaçlı 4’er gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.

1 kişi aranıyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, zanlı Ahmet Oğuz ve Hakan Alırın uyuşturucu suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Zor, zanlılar Ahmet Oğuz ve Hakan Alır’ın uyuşturucu maddeyi temin ettikleri kişinin arandığını belirtti. Alınması gereken ifadeler olduğuna dikkat çeken Zor, zanlıların bu aşamada soruşturmanın selameti açısından 4 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.