Polis kayıp uyuşturucunun peşinde

Girne Limanı’ndan bir TIR’ın dorsesinde ülkeye sokulmak istenirken yakalanan bin 665 adet uyuşturucu hap soruşturması derinleştirildi. Polis, 3 zanlının ülkeye daha fazla uyuşturucu soktuğu kanısında

Devrim DEMİR

Alınan ihbar üzerine Girne Turizm Limanı’nda gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda bin 665 adet uyuşturucu hapla ilgili polis soruşturması Türkiye bağlantılı devam ediyor.

Uyuşturucu hapların Türkiye bağlantılı olduğu ve Uluslararası bir suç olduğunu belirten polis, Türkiye Cumhuriyeti polisi ile irtibat halinde.

Hapların devamı olduğu bilgisi alan ekipler, TIR dorsesinde sadece hap olmadığını hint keneviri uyuşturucu olduğuna dikkati çekti.

TIR’ın dorsesine bin 665 adet uyuşturucu hap saklayarak Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan Cengiz Alkaya, Hüseyin Salın ve Serkan Aygün aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Zanlılar aleyhinde alınan 3’er günlük tutukluluk süresinin ardından, ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldılar.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, aranan emarelerin olduğuna dikkati çekerek üç zanlının da 7’şer gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Haplar Türkiye bağlantılı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fadıl Metin, Cengiz Alkaya, Hüseyin Salın ve Serkan Aygün’ün kanunsuz uyuşturucu hap “İthal” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Fadıl Metin, zanlılar aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresinde Alkaya ve Salın’ın itirafları olduğunu söyledi.

Metin, tutukluluk süresinde ülkeye ithal edilen hapların Türkiye bağlantılı olduğunu tespit ettiklerini ve Uluslararası bir suç olduğunu belirterek Türkiye Cumhuriyeti Polisi ile karşılıklı iş birliği içinde olduklarına dikkati çekti.

15 kişinin sorgulanıp, 6 kişiden ifade alındığını söyleyen Metin, soruşturulacak kişilerin olduğuna vurgu yaptı.

Fadıl Metin: Artan uyuşturucu suçları büyük tehdit

Soruşturmayı yürüten polis memuru Fadıl Metin, ele geçirilen bin 665 adet hapların devamı olduğu bilgisine ulaştıklarını, ayrıca uyuşturucu haplarla birlikte bulunamayan hintkeneviri olduğunu belirtti.

Ele geçirilen uyuşturucu hapların miktarına dikkati çeken Metin, “Ülkemizde uyuşturucu artışı günden güne artış göstermekte. Toplumu artan uyuşturucu suçları karşısında büyük tehlike ile karşı karşıya” olduğunu ifade etti.

20 kişiden ifade alınacak

Polis memuru Fadıl Metin, zanlı Serkan Aygün’ün tutuklanmadan önce zanlı Hüseyin Salın ve kendi cep telefonunu ortadan yok ettiğini söyledi.

Kayıp olan birçok emarenin de olduğuna dikkati çeken Metin, sorgulanması gereken 20 kişinin olduğunu söyledi.

Fadıl Metin, zanlıların soruşturma amaçlı 7’şer gün daha tutuklu kalmaları talebinde bulundu.