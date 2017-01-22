Polis Haberleri

GAZİMAĞUSA’DA TRAFİK KAZASI: “1 KİŞİ AĞIR YARALANDI”

15 YAŞINDAKİ BURCU ÇELİK KAYIP

Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 07.00 sıralarında Gazimağusa’da Ali İhsan Yaşar (E-55), yönetimindeki LK 372 plakalı motosiklet ile ilerlerken kavşakta Hasan Ünal ( E-34) yönetimindeki FF 336 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Ali İhsan Yaşar kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kalça ve göğüs kırığı nedeniyle yapılan ilk yardım müdahalesine müteakip ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı, soruşturma devam ediyor.

GİRNE-GÜZELYURT ANAYOLUNDA KAZA: 1 YARALI

Girne-Güzelyurt anayolunda bugün sabah saatlerinde meydana gelen kazada ise 1 kişi yaralandı.

Kaza, Güzelyurt istikametine doğru alkollü içki tesiri altında seyreden Ahmet Tanur Ballı (E-20) yönetimindeki MH 083 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu meydana geldi.

Ballı, viraj üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybedip sağ şeride geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Esra Sancar (K-23) yönetimindeki MY 523 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Esra Sancar Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde gördüğü ilk yardım tedavisine müteakip, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastahanesi’ne sevk edilerek, cerrahi serviste iç kanama nedeni ile ameliyat edildi. Sancar, bunun ardından genel cerrahi servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da dün A.A.A.İ.’nin (E-21) kaldığı ikametgahta yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu, 6 adet uyuşturucu içeren sigara izmariti ile sentetik cannabinoid türü 100 miligram uyuşturucu madde bulundu. Söz konusu maddelere el konuldu, söz konusu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

LAPTA’DA HİNTKENEVİRİ TASARRUFU: 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Lapta’da dün A.S.’nin (E-29) ikametgahında yapılan aramada 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile ilgisi olduğuna inanılan E.V.(K-28) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

İKİ ARAÇTA KANUNSUZ BİN ADET ÜZERİNDE AV TÜFEĞİ FİŞEĞİ BULUNDU

Gazimağusa’da bugün sabahın erken saatlerinde iki araçta yapılan kontrolde, bin adetin üzerinde kanunsuz av tüfeği fişeği bulundu. Polis 2 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Gazimağusa’da, bugün sabah İ.K.’nin (E-38) kullanımındaki araçta yapılan kontrolde, tasarrufunda kanunsuz olarak muhtelif markalarda toplam 523 adet 12’lik yerli av tüfeği fişeği, yine muhtelif markalarda toplam 114 adet 12’lik Rum menşeli yerli av tüfeği fişeği bulundu.

Emare olarak alınan fişekleri tasarrufunda bulunduran bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da yine bugün sabah saatlerinde M.Ö.’nün (E-51) kullanımındaki araçta yapılan kontrolde, tasarrufunda kanunsuz olarak muhtelif markalarda toplam 550 adet 12’lik yerli av tüfeği fişeği bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA 15 YAŞINDAKİ BURCU KAYIP

Polis, Gazimağusa’da sakin 15 yaşındaki Burcu Çelik’in dün saat 13.30’dan beridir kayıp olduğunu bildirdi.

Polis açıklamasında, “Burcu Çelik (K-15), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen evine dönmemiştir. Adı edilen aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir” denildi.