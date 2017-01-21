Geçitkale’de 2015 yılında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Arif Ummak’ın ailesi olayın kaza değil cinayet olduğunu iddiasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi önünde pankart açıp eylem yaptı

Nadire BAHADİ

Geçitkale’de 3 Aralık 2015 tarihinde Çelebi İnşaat Şirketinde iş aracı operatörü olarak çalıştığı sırada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Arif Ummak’ın ailesi dün Mağusa Kaza Mahkemesi önünde eylem yaptı. Mahkeme önünde “Polis görevini yap, zanlıları tutukla” yazılı pankart açan acılı aile basın açıklaması gerçekleştirdi. “Adli ölüm tahkikatı” duruşması için mahkemeye gelen aile Arif Ummak’ın kazaya değil cinayete kurban gittiğini ileri sürdü. Polis soruşturmasının denetlenmesine yönelik açılan dava, olayın soruşturmasını yürüten polis çavuşu Hüdaverdi Yıldıran’ın dinlenmesi için 22 Şubat tarihine ertelendi.

Savcı ve polise ağır suçlama

Yaklaşık 20 kişiden oluşan kalabalık Mağusa Kaza Mahkemesi önünde toplandı. Kalabalık ellerinde “Polis görevini yap, zanlıları tutukla” yazılı pankart tutarken, basın açıklamasını acılı baba Hüseyin Ummak yaptı. Olayın, polisin iddia ettiği gibi oğlu Arif Ummak’ın tek başına TIRı hareket ettirip elektrik direği ile TIR’ın kapısı arasına sıkışması sonucu gerçekleşmediğini söyleyen Hüseyin Ummak, aracın içerisinde şoför koltuğunda bulunan bir şahsın tırı hareket ettirerek oğlu Arif Ummak’ın ölümüne yol açtığını iddia etti. Hüseyin Ummak, olayı soruşturmakla görevli Savcı Hasan Çaltılı ile polisin yaptığı araştırmalar ve aldığı ifadelerin olayı aydınlatmaya değil örtmeye ve gizlemeye yönelik olduğunu söyleyerek Savcı ve polisin amacının suçluları korumak olduğunu ileri sürdü.

“Tanık değil, sanık olması gerekir”

Oğlu Arif Ummak’ı olay yerinde bulan Çelebi İnşaat Şirketi çalışanı Erkan Yılmaz’ın polise verdiği ifadesinde yalan beyanlar olduğunu savundu. Yılmaz’ın ifadesinde oğlu Arif Ummak’ı sıkıştığı yerden kurtarmak için aracı hareket ettirdiğini söylediğini belirten baba Ummak, “böyle bir durumla karşılaşan kişi aracın yeri ile oynamak yerine ilk önce sağlık ve polis ekiplerini araması gerekir” dedi. Yılmaz’ın polise verdiği ilk ifadesinde yalanlarının ortaya çıkmasından endişe ettiği için ifadesini değiştirdiğini söyleyen Hüseyin Ummak, polisin maktülü bulan kişinin, maktülü bulduğu zaman ile ölümün gerçekleştiği zaman diliminin çakışması halinde konu kişinin tanık olarak değil birinci derecede sanık olarak kabul etmesi kuralını işletmediğini ileri sürdü. Hüseyin Ummak, polisin, Erkan Yılmaz’ın tüm yalanlarına rağmen Yılmaz’ı tutuklamadığını söyledi.

“İfade alma kurallarına uyulmadı”

Aynı zamanda polis emeklisi olan Hüseyin Ummak, polisin, Çelebi İnşaat Şirketinin aile fertlerinin ifadelerini hepsinin bir aradayken aldığını ileri sürdü. Hüseyin Ummak, polisin ifade alma kurallarına uymayarak aile fertlerinin ifadelerinin ayrı ayrı alınmadığını iddia etti. Söz konusu TIR ile tatbikat yapılmadığını söyleyen Ummak, bu şekilde verilen ifadenin gerçek dışı olduğunun gizlenmeye çalışıldığını savundu. Oğlu Arif Ummak’ın her zaman gözüne taktığı güneş gözlüğünün olay günü tırın içerisindeki koltukta bulunduğunu söyleyen Hüseyin Ummak, gözlüklerin Arif Ummak’ı öldüren kişiler tarafından koltuğa bırakıldığını ileri sürerek, polisin gözlük ve direksiyonun üzerinde parmak izi araması yapmadığını savundu.

“23 gün sonra ifadesi alındı”

Olay günü iş yerinde bulunan Çelebi ailesinin kızının “Ben yapmadım, ben yapmadım” diye bağırarak sinir krizi geçirirken birileri tarafından alınarak şirket dışına kaçırıldığını iddia eden Hüseyin Ummak, polisin bu şüpheli duruma seyirci kaldığını söyledi. Hüseyin Ummak, konu şahsın ifadesine kendi itirazları sonucu 23 gün sonra başvurulduğunu, konu şahsın ifadesinde ise olay günü çalışmadığını ve iş yerinde olmadığını iddia ederek yalan söylediğini savundu.

“Cinayeti örtbas etmek için iş birliği yaptılar”

Hüseyin Ummak, olayı soruşturmakla görevli Savcı Hasan Çaltılı’nın olaydan 3 ay sonra Çelebi ailesi ile birlikte Çelebi ailesinin davetlisi olarak evlerinde ayni sofrada yemek yediğini iddia etti. Bunun sebebi olarak da Savcı Çaltılı’nın yeğeninin Çelebi Şirketinde işe alınmasının kutlaması olarak açıklandığını ileri süren Hüseyin Ummak, “bu kişilerin tamamı işledikleri cinayeti örtbas etmek için işbirliği içerisindedir” diyerek ağır suçlamalarda bulundu. Arif Ummak’ın katillerini ortaya çıkarmak için tüm hukuk yollarını deneyeceklerini söyleyen baba Ummak, netice alamamaları durumunda ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceklerini açıkladı.