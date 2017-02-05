Polis Ekenma’ya uyuşturucuyu satanın peşinde

Polisin Lefkoşa’da şüpheli gördüğü araba ve sürücüsü Derrick Nkemakolam Ekenma’nın üzerinde yaptığı aramada 5 gram hint keneviri ele geçirdi

Nadire BAHADİ

Lefkoşa ‘da Osman Paşa Caddesin’de şüpheli görülen ZNG 520 plakalı araç Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından alıkonularak araç sürücüsü Derrick Nkemakolam Ekenma’nın üzerinde ve araçta arama yapıldı.

Üniversite öğrencisi Nijeryalı Derrick Nkemakolam Ekenma’nın tasarrufunda 5 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

Ekenma dün “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamaları ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Polis mahkemede sunduğu ifadesinde aranan şahısların olduğuna dikkat çekti.

Mahkeme zanlı Ekenma’nın serbest kalması haklinde polisin başlattığı soruşturmaya etki edebileceğini söyleyerek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Aranan şahıslar var

Olayın soruşturmasını yürüten polis çavuşu Erkan Karam mahkemede verdiği ifadesinde 4 Şubat tarihinde saat 00:30 sıralarında Osman Paşa Caddesi’nde CÖŞ ekipleri tarafından şüpheli görülen ZNG 520 plakalı araç sürücüsü Derrick Nkemakolam Ekenma ve araçta yapılan aramada 5 gram hint kenevirinin bulunup emare alındığını açıkladı.

Ekenma’dan yapılan soruşturmada suçla bağlantısı olan şahısların tespit edildiğini söyleyen polis çavuşu, kayıp uyuşturucu maddelerin olduğunu kaydetti.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın yeni başladığını belirten Karam, aranan şahısların olduğunu söyleyerek Ekenma’nın 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Özrü kabahatinden büyük

Mahkemede söz hakkı tanınan zanlı Derrick Nkemakolam Ekenma 3 günlük tutukluluk süresinin çok fazla olduğunu ifade ederek, suçunu kabul ettiğini ve polise gerekli bilgileri verdiğini söyledi.

Suç işlediğini kabul ettiğini söyleyen Ekenma, üzerinde bulunan uyuşturucunun bonzai gibi kimyasal bir madde değil organik bir uyuşturucu olduğunu savundu.

3 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler mahkemede aktarılan ifade doğrultusunda zanlı Derrick Nkemakolam Ekenma’nın suçla bağlantısı olduğu yönünde makul şüphe olduğunu zanlının da mahkemedeki beyanlarında itiraz etmediğini söyledi.

Polis tarafından aktarılan ifade de aranan şahısların olduğunun mahkemenin bilgisine getirildiğini söyleyen Güzeler, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini yönünde bulgu yaparak Derrick Nkemakolam Ekenma’nın 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.