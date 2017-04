Podyumda yıldız geçidi

PİRİLER’İN AYAĞI TAKILINCA: Şenay Akay, Seçkin Piriler, Sevcihan Tunca, Eva Maya, Banu Miray, Irmak Atuk, Gurur Aydoğan ve Hasan Yalnızoğlu’nun yaptığı tanıtımda Seçkin Piriler’in ayağı takılınca yaşadığı düşme tehlikesi korkuttu

Cefic tarafından yönetilen Carrefoursa Bursa Alışveriş Merkezi, podyumun yıldızlarını Bursalılarla buluşturdu. Banu Noyan koreografisiyle yapılan Markalar Defilesi’nde ünlü mankenler Şenay Akay, Seçkin Piriler, Sevcihan Tunca, Eva Maya, Banu Miray, Irmak Atuk, Gurur Aydoğan ve Hasan Yalnızoğlu’nun yanı sıra birçok model podyuma çıktı. Eşi Kaan Tangöze’den boşandıktan sonra ilk kez podyuma çıkan ve oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Seçkin Piriler’e nazar değdi. Podyumda bir kaza atlatan Piriler’in yürürken ayağı takıldı. Ünlü manken, düşmek üzereyken son anda kendini toparlayarak yürümeye devam etti. Ayağı burkulan Seçkin Piriler’e izleyiciler alkışlarıyla moral verdi. Seçkin Piriler, basın mensuplarının eski eşi Kaan Tangöze ve sevgilisi Kıvılcım Ural ile ilgili ısrarlı soruları üzerine “İkisinin de adını bile duymak istemiyorum” diyerek nokta koydu.

Akay tanıttığı kıyafeti satın aldı

Defilede tanıttığı kıyafeti çok beğenen ve üzerinden çıkarmayan Şenay Akay, podyumdan inerek mağazaya gidip kıyafeti satın aldı. Defilenin sunuculuğunu üstlenen Elif Güvendik, ise yeni albümünün şarkılarını Bursalılar için seslendirdi. Carrefoursa Bursa AVM Markalar Defilesi, 2 seans halinde gerçekleşti. Bursalıları modayla buluşturan Markalar Defilesi’nde Koton, Roman, Avva, Naramaxx, Centone, Random, İmza, Colin’s, BJK Store, Adil Işık, US Polo, Little Big, Journey, Jack & Jones, Tchibo, Duffy, Suwen, Deichmann, Nando ve Love My Body gibi ünlü markaların yeni sezon kıyafetleri tanıtıldı. Podyumun yıldızlarıyla muhteşem bir görsel şölen eşliğinde gerçekleşen

Banu Noyan organizasyon ekibi ve mankenler, defile yorgunluğunu Bursa’nın meşhur İskender Kebabı’ndan yiyerek attı. Mankenler yemek sonrasında “Diyeti bozduk. Böyle bir lezzete dayanamadık” dedi. Carrefoursa Bursa AVM Müdürü Ahmet Sert ve Pazarlama Müdürü Seray Gül, defile sonunda organizasyon ekibi ve mankenlere teşekkür etti.