PlayStation oyunseverlere müjdeyi verdi!

Sony, ilerleyen günlerde PS4 oyunlarının PlayStation Now üzerinden bilgisayarlarda da oynanabileceğini açıkladı.
Sony, geçtiğimiz Ağustos ayında PlayStation Now oyun hizmetini, aylık 20$ karşılığında PC platformuna da taşımıştı. Böylelikle The Last of Us, Uncharted, Ico gibi popüler PlayStation 3 oyunlarının bilgisayarda oynanabilmesi mümkün olmuştu.
Sony, son yaptığı açıklamada PC kullanıcılarını bir iyi haber daha verdi. PlayStation Now üzerinden son teknoloji PS4 oyunlarına da erişim getireceğini belirtti.
Sony, konuyla ilgili, “PS Now oyun portföyünün büyümesinden dolayı heyecanlıyız çünkü PlayStation 4 oyunlarını tek bir üyeliğe dahil edeceğiz.” açıklaması yaptı.
Önümüzdeki birkaç hafta boyunca PS Now üzerinde PlayStation 4 oyunlarının test edileceğini belirten yetkililer, aktif abonelerin davetiye için mail hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri telkininde bulundu.
Sony’nin bu hamlesi elbette Microsoft’un Xbox oyun platformu için oluşturduğu ve her ortamda kullanmaya olanak sağlayan “Xbox Play Anywhere” programı kadar geniş bir destek içermiyor. Zira aylık 20$ üyelik kimilerince pahalı olarak nitelendiriliyor.
Öte yandan Bloodborne, Until Dawn gibi çok popüler oyunlar için bilgisayar düşkünlerine fırsat verilmesi de kimileri için sevinç kaynağı.
Hangi oyunların platforma dahil edileceği ya da üyelik ücretinin artıp artmayacağı hakkında resmi olarak bir duyuru yapılmadı. Şirketin bu konuya testler bittikte sonra açıklık getirmesi bekleniyor.
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