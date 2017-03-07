PlayStation 5’ten oyunseverlere iyi haber

Sony’nin PlayStation Pro’yu çıkarmasının ardından 2020’ye kadar PS 5’i tanıtmayacağı konuşuluyordu ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere bakılırsa yeni konsol beklenenden daha erken bir tarihte raflardaki yerini alacak.
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Daha önce yaptığı başarılı tahminlerle adını duyuran Macquarie Research analisti Damian Thong, PS 5’in çıkış tarihini açıkladı.
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Sony’nin geçtiğimiz aylarda PlayStation Pro’yu çıkarmasının ardından 2020’ye kadar PS 5’i tanıtmayacağı konuşuluyordu ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere bakılırsa yeni konsol beklenenden daha erken bir sürede hayatımıza girecek.
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Damian Thong’un şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, PS 5 2018’in 2’nci yarısında satışa sunulacak.
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4K odaklı bir oyun konsolu olacağı belirtilen cihazın ABD fiyatının ise 500 dolar olması bekleniyor.
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PS 5 analistlerin tahminlerine göre 10 TFLOPS’tan daha yüksek bir değere sahip olacak.
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