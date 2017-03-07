07 Mart 2017

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PlayStation 5’ten oyunseverlere iyi haber

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PlayStation 5’ten oyunseverlere iyi haber
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Sony’nin PlayStation Pro’yu çıkarmasının ardından 2020’ye kadar PS 5’i tanıtmayacağı konuşuluyordu ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere bakılırsa yeni konsol beklenenden daha erken bir tarihte raflardaki yerini alacak.

  • Daha önce yaptığı başarılı tahminlerle adını duyuran  Macquarie Research analisti Damian Thong, PS 5’in çıkış tarihini açıkladı.

     

  • Sony’nin geçtiğimiz aylarda PlayStation Pro’yu çıkarmasının ardından 2020’ye kadar PS 5’i tanıtmayacağı konuşuluyordu ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere bakılırsa yeni konsol beklenenden daha erken bir sürede hayatımıza girecek.

  • Damian Thong’un şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, PS 5 2018’in 2’nci yarısında satışa sunulacak.

  • 4K odaklı bir oyun konsolu olacağı belirtilen cihazın ABD fiyatının ise 500 dolar olması bekleniyor.

  • PS 5 analistlerin tahminlerine göre 10 TFLOPS’tan daha yüksek bir değere sahip olacak.
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