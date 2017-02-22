Planları tutmadı

Trabzonlu Bekir Sıddık Erdoğan, kendisine kira parasını ödemediği gerekçesi ile aynı evde kaldığı arkadaşı Urfalı Ahmet Cin’in uyumakta olduğu odaya düzenek kurup öldürmek istedi

Devrim DEMİR

Gönyelide kendisine kira ödemediği gerekçesi ile ev arkadaşının uyumakta olduğu odaya düzenek kurup gaz verip öldürmek isteyen Bekir Sıddık Erdoğan, Ahmet Cin’in durumu fark etmesi üzerine tutuklandı.

Cin, kaldırıldığı hastanede yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edilirken, Erdoğan tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Gaz verip öldürecekti

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Mustafa Dağsevenler, zanlı Bekir Sıddık Erdoğan’ın “Katle teşebbüs” suçundan tutuklandığını anlattı.

Dağsevenler, Erdoğan’ın Gönyelide 20 Şubat tarihinde, saat 04.00 sıralarında, birlikte kaldığı ev arkadaşı Ahmet Cin’i kira parasını kendisine ödemediği gerekçesiyle, yatak odasında uyuduğu sırada, mutfak gazının hortumunu yatak odası kapısının altına yerleştirip oda içerisine gaz vererek kasten öldürmeye teşebbüs ettiğini söyledi.

Polis, müştekinin durumu fark etmesi üzerine olayın polise bildirildiğini ve müşteki Ahmet Cin’in, Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan tedavi edildiğini ve taburcu edildiğini belirtti. Polis çavuşu Mustafa Dağsevenler, zanlının tespit edilerek yakalandığını ve konu ile ilgili bir gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirterek soruşturma maksatlı poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.