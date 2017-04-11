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11 Nisan 2017

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Pistte küçüklerin şampiyonluk günü

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Pistte küçüklerin şampiyonluk günü
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İlkokullu Küçükler Atletizm Finalleri dün başladı. Kızlarda Yakın Doğu İlkokulu, erkeklerde ise Levent Primary İlkokulu ilk günü lider kapadı. Finaller bugün yapılacak ikinci gün yarışları ile tamamlanacak

 

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlkokullu Küçükler Atletizm Finalleri dün başladı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yapılan yarışların ilk gününde kızlarda ve erkeklerde 3’er ayrı branşta madalyalar sahiplerini buldu. İlk gün müsabakaları sonunda takımsal klasmanda kızlarda Yakın Doğu İlkokulu, erkeklerde ise Levent Primary İlkokulu ilk sırada yer aldı.  Finaller bugün yapılacak ikinci gün müsabakaları ile son bulacak ve şampiyonlar belli olacak.

 

Kızlar Ferdi Dereceler

100 m

1.Gülşen Akşahin                 23 Nisan İlkokulu                                 14.85

2.Azra Toker                        Yakın Doğu İlkokulu                            15.03

3.Oya Ayşe Kırdağ               Şht. Hasan Cafer İlkokulu                   15.21

Uzun Atlama

1.Şaheste Mercan               Şht. Osman Ahmet İlkokulu               4.04

2.Bossan Akmamedova      Şht. Hasan Cafer İlkokulu                   3.89

3.Deren Albayrak                                Yakın Doğu İlkokulu                            3.76

Fırlatma Topu

1.Büşra İdiskurt                   Özgürlük İlkokulu                                                38.44

2.Eda Lal Özkaramanlı        Yakın Doğu İlkokulu                            37.69

3.Sonay Gazioğlu                 Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu             36.74

 

Erkekler Ferdi Dereceler

100 m

1.Gürsu Gülerler                 Levent Primary İlkokulu                    13.71

2.Boray Özdemli                  Özgürlük İlkokulu                                                14.60

3.Gift M.Mbuyamba            Gönyeli İlkokulu                                   14.67

Yüksek Atlama

1.Gürsu Gülerler                 Levent Primary İlkokulu                    1.29

2.Yağız Gül                            Lefke İstiklal İlkokulu                          1.20

3.Arda Gök                           Şht. Osman Ahmet İlkokulu               1.20

Fırlatma Topu

1.Vahap Gökkaya                 Şht. Osman Ahmet İlkokulu               53.06

2.Efdal Gök                           Dörtyol İlkokulu                                   49.72

3.Zülküf Çeri                        Özgürlük İlkokulu                                                49.11

 

——————————————————————————————————-

 

Kızlar Takımsal Sıralama

Okul                                                      Puan

1.Yakın Doğu İlkokulu                         132

2.Şht. Osman Ahmet İlkokulu           124

3.Şht. Hasan Cafer İlkokulu               124

4.Özgürlük İlkokulu                            123

5.23 Nisan İlkokulu                             122

6.Alaniçi İlkokulu                                 118

7.Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu          118

8.Lapta İlkokulu                                   105

 

Erkekler Takımsal Sıralama

Okul                                                      Puan

1.Levent Primary İlkokulu                 130

2.Şht. Osman Ahmet İlkokulu           120

3.Özgürlük İlkokulu                            117

4.Dörtyol İlkokulu                               104

5.Lefke İstiklal İlkokulu                      103

6.Yakın Doğu İlkokulu                         100

7.Gönyeli İlkokulu                               85

8.23 Nisan İlkokulu                             84

 

 

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