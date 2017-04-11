Pistte küçüklerin şampiyonluk günü

İlkokullu Küçükler Atletizm Finalleri dün başladı. Kızlarda Yakın Doğu İlkokulu, erkeklerde ise Levent Primary İlkokulu ilk günü lider kapadı. Finaller bugün yapılacak ikinci gün yarışları ile tamamlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlkokullu Küçükler Atletizm Finalleri dün başladı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yapılan yarışların ilk gününde kızlarda ve erkeklerde 3’er ayrı branşta madalyalar sahiplerini buldu. İlk gün müsabakaları sonunda takımsal klasmanda kızlarda Yakın Doğu İlkokulu, erkeklerde ise Levent Primary İlkokulu ilk sırada yer aldı. Finaller bugün yapılacak ikinci gün müsabakaları ile son bulacak ve şampiyonlar belli olacak.

Kızlar Ferdi Dereceler

100 m

1.Gülşen Akşahin 23 Nisan İlkokulu 14.85

2.Azra Toker Yakın Doğu İlkokulu 15.03

3.Oya Ayşe Kırdağ Şht. Hasan Cafer İlkokulu 15.21

Uzun Atlama

1.Şaheste Mercan Şht. Osman Ahmet İlkokulu 4.04

2.Bossan Akmamedova Şht. Hasan Cafer İlkokulu 3.89

3.Deren Albayrak Yakın Doğu İlkokulu 3.76

Fırlatma Topu

1.Büşra İdiskurt Özgürlük İlkokulu 38.44

2.Eda Lal Özkaramanlı Yakın Doğu İlkokulu 37.69

3.Sonay Gazioğlu Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 36.74

Erkekler Ferdi Dereceler

100 m

1.Gürsu Gülerler Levent Primary İlkokulu 13.71

2.Boray Özdemli Özgürlük İlkokulu 14.60

3.Gift M.Mbuyamba Gönyeli İlkokulu 14.67

Yüksek Atlama

1.Gürsu Gülerler Levent Primary İlkokulu 1.29

2.Yağız Gül Lefke İstiklal İlkokulu 1.20

3.Arda Gök Şht. Osman Ahmet İlkokulu 1.20

Fırlatma Topu

1.Vahap Gökkaya Şht. Osman Ahmet İlkokulu 53.06

2.Efdal Gök Dörtyol İlkokulu 49.72

3.Zülküf Çeri Özgürlük İlkokulu 49.11

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Kızlar Takımsal Sıralama

Okul Puan

1.Yakın Doğu İlkokulu 132

2.Şht. Osman Ahmet İlkokulu 124

3.Şht. Hasan Cafer İlkokulu 124

4.Özgürlük İlkokulu 123

5.23 Nisan İlkokulu 122

6.Alaniçi İlkokulu 118

7.Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 118

8.Lapta İlkokulu 105

Erkekler Takımsal Sıralama

Okul Puan

1.Levent Primary İlkokulu 130

2.Şht. Osman Ahmet İlkokulu 120

3.Özgürlük İlkokulu 117

4.Dörtyol İlkokulu 104

5.Lefke İstiklal İlkokulu 103

6.Yakın Doğu İlkokulu 100

7.Gönyeli İlkokulu 85

8.23 Nisan İlkokulu 84