Pınar Barut, Radyo Havadis’te

Kırmızı olarak tanınan ülkemizin sevilen Radyo Programcılarından Pınar Barut , artık Radyo Havadis’te!

Yapmış olduğu yayınlarla kendine has bir kemik dinleyici kitlesini yakalamış olan deneyimli programcı Kırmızı adlı programıyla yayın hayatına Radyo Havadis’te devam ediyor.