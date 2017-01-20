Pınar Barut, Radyo Havadis’te

Kırmızı olarak tanınan ülkemizin sevilen Radyo Programcılarından Pınar Barut , artık Radyo Havadis’te!
Yapmış olduğu yayınlarla kendine has bir kemik dinleyici kitlesini yakalamış olan deneyimli programcı Kırmızı adlı programıyla yayın hayatına Radyo Havadis’te devam ediyor.
Radyo Havadis yepyeni program içerikleri ve yeni isimlerle yayıncılık hayatına devam ediyor. Yayıncılık hayatına 8 ay kadar ara veren sevilen sunucu Barut , Radyo Havadis’te sevenleriyle buluşacak.Sabahları neşeli programlarla isminden söz ettiren sunucu 23 Ocak Pazartesi sabah 07.00’da ilk yayınıyla 107.8 de. www.radyohavadis.com linki
ylede dinlenebilecek.
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