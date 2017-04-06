Pınar Altuğ’dan ‘Haluk ile Meltem’ açıklaması

Oyuncu Pınar Altuğ Atacan reklam yüzü olduğu markanın yeni ürününü tanıttığı gecede kameraların karşısına geçti.

Pınar Altuğ, son dönemlerde magazin basınında yer alan ‘Haluk ile Meltem geri dönüyor’ iddialarını yanıtladı. Oyuncu böyle bir proje düşüncesinin var olduğunu söyledi. Podyumda yürümenin kendisini heyecanlandırdığını belirten oyuncu, “Bu gece kırmızı halı konsepti yaptık. Valla podyumda yürümek hiç fena değildi. Çok havalıydı. İnsanoğlu aynaya bakıp kendini güzel gördüğünde bir havaya giriyor. Gece yeni reklam filmi için benim için yapılıyor. Dolayısıyla ekstra mutlu ve şımarık olduğum bir gece” dedi.

“TAMER İLE SETE GİRMEK HEYECANLI OLUR”

Ünlü oyuncu yeni ‘Haluk ile Meltem’ projesi hakkında da şu açıklamaları yaptı: “Bir projeler var. Bir şeyler konuşuluyor, yüksek sesle düşünülüyor. Tabiki top Birol’da (Birol Güven) o bütün anlaşmaları yapıyor. Biz onun peşinden gidiyoruz. Bana uzun zaman önce ‘Böyle bir fikrim var ne dersin?’ dediğinde çok heyecanlandım. Gerçekten Tamer ile olan her şeye sorgusuz sualsiz ‘evet’ derim. Dolayısıyla tekrardan onunla sete girmek çok heyecanlı olur. Hele yazan da Birol olursa güzel bir şey çıkar ortaya. Bu saatten sonra Tamer ile bir araya geldiğimizde Haluk ile Meltem’den başka bir şey çıkmaz. Seyirci yemez bunları”. (İHA)