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02 Mayıs 2017

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Kıbrıs

Piknik alanları şenlendi

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Piknik alanları şenlendi
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Piknik alanları “1 Mayıs İşçi Bayramı” nedeni ile doldu taştı. Bayram tatilini fırsat bilen yüzlerce vatandaş piknik alanlarında mangal keyfi yaptı

 Duygu Alan

1 Mayıs İşçi Bayramı’nı fırsat bilen yüzlerce vatandaş, dün piknik alanlarına akın etti.

Taşkent Piknik Alanı ve Girne Boğaz Piknik Alanı’nı dolduran vatandaşlar, mangal keyfi yaptı.

Yetişkinler bayram tatili fırsatı ile ailesi ve dostları ile keyifli bir gün geçirirken çocuklar ise aileleriyle birlikte doğada olmanın keyfini yaşadı.

Babalarıyla uçurtma uçuran çocuklar, top oynayan vatandaşlar, etrafa gülücük saçtı.

Piknik alanlarında müzik aletleriyle müzik yapıp, şarkı söyleyen, davul zurna eşliğinde halaylar çeken masalarda farklı bir eğlence yaşandı.

Piknikçiler, gün boyunca, şarkılar söyleyip eğlendi. Bol kahkahaların birbirine karıştığı piknik alanlarında çoluk çocuk herkes mutlu bir gün geçirdi.

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