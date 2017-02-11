PEUGEOT Göz Doldurdu

PEUGEOT’un yeni modellerinin tanıtımı bugün Lefkoşa’da Dereboyu’nda gerçekleştirildi…

PEUGEOT KKTC Bayii Fab Ltd. tarafından Lefkoşa Dereboyu’nda Avenue önünde düzenlenen etkinlikte Peugeout’nun yeni SUV modeli PEUGEOT 2008, 308 ve 108 tanıtıldı.

Tanıtımın yanı sıra dileyen katılımcıların test sürüşü yapma olanağı bulduğu etkinlikte yeni PEUGEOT modelleri görenleri hayran bıraktı.

Yeni teknoloji ile donatılmış PEUGEOT modelleri ile test sürüşü yapanlar yeni PEUGEOT’ların konforlu ve atak olduğunu söylediler.