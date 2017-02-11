11 Şubat 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

PEUGEOT Göz Doldurdu

Tarih:
Bir yorum bırakın
13 Görüntüleme
PEUGEOT Göz Doldurdu
Haber İçi Üst
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin

PEUGEOT’un yeni modellerinin tanıtımı bugün Lefkoşa’da Dereboyu’nda gerçekleştirildi…

PEUGEOT KKTC Bayii Fab Ltd. tarafından Lefkoşa Dereboyu’nda Avenue önünde düzenlenen etkinlikte Peugeout’nun yeni SUV modeli PEUGEOT 2008, 308 ve 108 tanıtıldı.

Tanıtımın yanı sıra dileyen katılımcıların test sürüşü yapma olanağı bulduğu etkinlikte yeni PEUGEOT modelleri görenleri hayran bıraktı.

Yeni teknoloji ile donatılmış PEUGEOT modelleri ile test sürüşü yapanlar yeni PEUGEOT’ların konforlu ve atak olduğunu söylediler.

 

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King