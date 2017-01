People’s Choice Ödülleri’ni kazananlar belli oldu

ABD’nin Los Angeles kentindeki Microsoft Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen törenle 43. People’s Choice Ödülleri sahiplerini buldu.

Kazananlarını izleyicinin belirlediği People’s Choice Ödülleri sinema, televizyon ve müzik dallarında en iyilere verildi. Altı kez aday olmasına rağmen ilk kez ödül alan ünlü şarkıcı Jenifer Lopez, duygu dolu anlar yaşadı.

İşte, Joel McHale’ın sunumuyla gerçekleştirilen 43. People’s Choice Ödülleri kazananları…

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Tom Hanks

EN İYİ AKSİYON ERKEK OYUNCUSU

Robert Downey Jr.

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ SESLENDİRMESİ

Ellen DeGeneres (Finding Dory)

EN İYİ KOMEDİ FİLMİ KADIN OYUNCUSU

Melissa McCarth

EN İYİ DRAM KADIN OYUNCUSU

Blake Lively (Cafe Society ve The Shallows filmleriyle)

EN İYİ TV DİZİSİ

Outlander

EN İYİ NETWORK TV KOMEDİSİ

The Big Bang Theory

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCUSU

Jim Parsons (The Big Bang Theory)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCUSU

Sofia Vergara (Modern Family)

EN İYİ NETWORK TV DRAMI

Grey’s Anatomy

EN İYİ TV DRAMI ERKEK OYUNCUSU

Justin Chambers

EN İYİ TV DRAMI KADIN OYUNCUSU

Priyanka Chopra (Quantico)

EN İYİ KABLO TV KOMEDİSİ

Baby Daddy

EN İYİ KABLO TV DRAMI

Bates Motel

EN İYİ KABLO TV ERKEK OYUNCUSU

Freddie Highmore (Bates Motel)

EN İYİ KABLO TV KADIN OYUNCUSU

Vera Farmiga (Bates Motel)

EN İYİ SUÇ DİZİSİ

Criminal Minds

EN İYİ SUÇ DİZİSİ AKTÖRÜ

Mark Harmon (NCIS)

EN İYİ SUÇ DİZİSİ AKTRİSİ

Jennifer Lopez (Shades of Blue)

EN İYİ PREMIUM DRAM DİZİSİ

Orange is the New Black

EN İYİ PREMIUM KOMEDİ DİZİSİ

Fuller House

EN İYİ PREMIUM DİZİ ERKEK OYUNCUSU

Dwayne Johnson (Ballers)

EN İYİ PREMIUM DİZİSİ KADIN OYUNCUSU

Sarah Jessica Parker (Divorce)

EN İYİ NETWORK BİLİMKURGU/FANTASTİK TV DİZİSİ

Supernatural

EN İYİ KABLO TV BİLİMKURGU/FANTASTİK TV DİZİSİ

The Walking Dead

EN İYİ PREMIUM BİLİMKURGU/FANTASTİK TV DİZİSİ

Outlander

EN İYİ BİLİMKURGU/FANTASTİK DİZİ ERKEK OYUNCUSU

Sam Heughan (Outlander)

EN İYİ BİLİMKURGU/FANTASTİK DİZİ KADIN OYUNCUSU

Caitriona Balfe (Outlander)

EN İYİ YARIŞMA

The Voice

EN İYİ SUNUCU

Ellen DeGeneres