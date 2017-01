Pentagon’a kadar yolu var

Reina’da vurulduğunu söyledi, el sallayarak ülkeyi terk etti. Arkasında birçok soru işareti bıraktı. Küçük bir dükkan işlettiği söylenmişti ancak Pensilvanya’dan Pentagon’a uzanan bir ağın ortağı çıktı

Yılbaşı gecesini kana bulayan Reina saldırısını yapan teröristin üzerindeki sır perdesi henüz aralanmamışken, olaydan yaralı olarak kurtulan ABD’li Jacob Raak hakkındaki soru işaretleri de her geçen gün artmaya devam ediyor. Reina’da bacağından vurulduktan sonra ambulansa kaldırılırken verdiği röportajla dikkatleri üzerine çeken Raak, kaleşnikof kurşunu ile yaralanan bacağına yılbaşı süsü ile yapılan bandaj ve neredeyse gülerek verdiği röportajla akıllarda kalmıştı. ABD medyası Raak’ın bir Amerikan Kara Kuvvetleri’ne istihbarat üreten National Ground Intelligence Center (NGIC) adlı gizli istihbarat biriminde çalıştığını söylerken ABD’li adamın kafasındaki şapkada yazan ‘Quiet Storm’ (Sessiz fırtına) yazısının da bu birimin sloganı olduğu anlaşıldı. Pensilvanya’da küçük bir silah dükkanı olduğu belirlenen Rakk hakkında ABD medyasında dün yeni iddialar ortaya atıldı. Neoliberal News of the Day gazetesi “Türkiye, Truman Doktrinleri dahilinde Gladyo Operasyonları’na dahil olan ilk ülkelerden biriydi ve henüz Galdio’dan arındırılmamış tek ülke olmayı da sürdürüyor” sözleriyle başlayan makalesinde Raak’ın basaı tarafından kurulan TECH Manugactiring isimli şirketin Pentagon’a kadar uzanan ilişki ağı irdelendi.

ARKADAŞLARIN NEREDE RAAK?

Habere göre internet sitesi bile çalışmayan şirket hiç de basit silahlar satmıyor aksine savunma sistemleri, insansız hava araçları ve füzeler geliştiriyor. Ayrıca bu gizemli şirketin çözüm ortakları arasında ABD Savunma Bakanlığı’nın yakın ilişkilerde olduğu Lockheed Martin, Boeing, Raytheon gibi şirketler bulunuyor. Basit bir silah dükkanını Pentagon’a kadar bağlantısının çok anlamlı olmadığını anlatan gazete Gladyo Operasyonları’nda kullanılan gizli CIA görevlilerinin aynen Rakk örneğinde olduğu gibi “Silah işiyle uğraşan eski bir asker” kimliğini sık sık kullandığı da belirtti. Gazete ayrıca şu an Rakk’ın neden kameralardan uzak olduğunu ve beraberinde Reina’ya geldiği ve 7’si saldırıda vurulan arkadaşlarının neden ortaya çıkmadığını da sorguladı.