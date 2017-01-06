Pehlivan YYK üyeliğinden istifa etti

Yayın Yüksek Kurulu (YYK) üyesi Alihan Pehlivan, bugün yaptığı yazılı bir açıklama ile iki yıldır sürdürmekte olduğu Yayın Yüksel Kurulu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Pehlivan, “Bugün iki yıl süre ile görev yapmaktan onur duyduğum Yayın Yüksek Kurulu’ndan istifa ediyorum. Kıbrıs Türk yayıncılığının onur noktası olan Yayın Yüksek Kurulu’nda görev yapmak benim için büyük bir onur olarak kalacak” ifadelerine yer verdi.

Televizyon ekranlarına döneceğini belirten Pehlivan, kurul yönetimi ve üyeleriyle uyum içinde çalıştığını belirterek, herkese teşekkür etti.