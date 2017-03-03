03 Mart 2017

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Kıbrıs

Pazartesi elektrik kesintisi olacak

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Pazartesi elektrik kesintisi olacak
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Cengizköy Trafo Merkezi’nde yapılacak zorunlu çalışmalar nedeniyle Pazartesi 09.00 – 10.00 saatleri arasında bazı yerleşim birimlerine elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, bu kesintiden, Gemikonağı, LAÜ Kampusu, LAÜ yolu, Yedidalga, Bağlıköy, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan, Yeşilyurt, Doğancı, Taşpınar, Lefke Merkez, Çamlıköy, Cengizköy, Taşköy, Aplıç ve bu bölgedeki tesis ve su motorları etkilenecek.

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