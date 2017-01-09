Pazar yerine yağmur bereketi

Lefkoşa otobüs terminalinde kuruldu. Havanın yağışlı olmasına rağmen, esnafın yüzü güldü. Tezgâhın şampiyonu ise 7 TL’ye salatalık oldu

Devrim DEMİR

Her Pazar Lefkoşa otobüs terminalinde kurulan açık pazar, dün havanın yağışlı ve soğuk olmasına rağmen esnafın yüzünü güldürdü. Vatandaş soğuk ve yağışlı havaya rağmen alışveriş için pazar yerine akın etti.

Kurulan tezgâhlarda meyve, sebzenin yanı sıra giyecek ve hediyelik eşyalarda yer aldı.

En çok tüketilen sebzeler arasında yer alan salatalık ise bu hafta tüketiciye 7 TL’den ulaşırken, domates üç buçuk TL’den, mutfağın temel yiyeceği patates ise üç buçuk TL’den satıldı.

Açık pazar tezgâhlarında C vitaminiyle tercih edilen meyve mandalinanın kilosu ise iki TL’den satıldı.