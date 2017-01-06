Pazar fiyatları da cep yakıyor

Yağmurlu havan piyasayı olumsuz etkiledi. Sebze tarlada kaldı, marketlerle birlikte pazarda da fiyatlar yükseldi, işler düştü. Bu durumdan esnaf da vatandaş da memnun kalmadı

Nadire BAHADİ

Günlerce süren yağmur sebze meyve fiyatlarını da olumsuz etkiledi. Hava koşulları nedeni ile özellikle temel gıda olan patates ve salatalık fiyatları arttı. Dün Mağusa’da kurulan Perşembe Pazarı esnafı fiyatların yüksek olması nedeni ile en durgun günlerinden birini yaşadı. Sebze ve meyve etiketlerindeki yüksek rakamlar vatandaşın alım gücünü, pazarcının ise işini düşürdü. Fiyatlardaki artıştan ne esnaf ne vatandaş memnun kaldı, kazanan yine pazarcı değil toptancı oldu.

Tarladan toptancıya, toptancıdan tezgaha, tezgahtan sofraya

Pazar fiyatlarına yönelik dün Perşembe Pazarı’nda hem vatandaşın hem de esnafın nabzını tutan Havadis bir dokundu bin ah işitti. Vatandaş tezgah fiyatlarının cep yaktığından yakınırken, esnaf ürünün tezgaha gelene kadar fiyatların cepleri ile birlikte kendilerini de yaktığını ifade etti. Esnafın gırtlağına kadar borç batağında olduğunu söyleyen pazarcı, bu sektörde ne üreticinin ne de kendilerinin kazandığını tek kazananın toptancıların olduğunu ifade etti. Üreticinin elinden 2 kuruşa alınan ürünün kendilerine 4 kuruşa satıldığını söyleyen pazarcı, 4. 30’a satılan ürünün kar sağlamadığını 5 kuruşa satılan ürünün ise vatandaşa pahalı geldiğinden yakındı. Toptancılara olan borçlar yüzünden bellerini doğrultamadıklarını kaydeden esnaf, fiyatlardaki artışın işleri düşürttüğünü, her geçen gün ise piyasanın daha da kötüye gittiğini kaydetti.

Patates tarlada kaldı

Pazardaki en sosyetik sebze olan taze fasulye kilosu 15 TL ile dün tezgahlardaki yerini alırken, serada yetiştirilen patlıcan 9 TL, salatalık 8 TL, biber 7.50 TL ile taze fasulyeyi takip ediyor. Temel gıda listesinde yer alan patates ise dönemi olmasına rağmen kilosu 3.5- 4 TL’den aşağı satılamıyor. Pazarcı bunun sebebini kötü hava koşulları olarak açıklıyor. Günlerce yağan yağmur üreticinin tarlalara girmesine engel olurken, patates tarlada kalıyor, piyasadaki patates fiyatları ise cep yakıyor. Pazarcı “tarladaki patates biraz daha sökülmezse erimeye başlayacak, piyasada patates hiç bulunamayınca patates altın değerinde olacak” diye de ekliyor.

Pazarın gözdesi narenciye

Kış mevsiminin en çok tüketilen meyvesi portakal ve mandalina ise Perşembe Pazarı’nın gözdesi oldu. Vitamin deposu portakal ve mandalina dün pazarda en çok satılan meyve oldu. Greyfurt ve diğer narenciye ürünleri de pazarda yoğun ilgi gördü. En uygun fiyatlı meyve olarak dün tezgahlarda yerini alan portakal ve mandalina 2 ile 3 TL arası alıcı buldu. Fiyatlar nedeni ile yemeklik alamayan vatandaş, pazardan çanta çanta mandalina alıp, kış mevsiminde hasta olmamak için vücuduna vitamin depolamayı tercih etti.

Esnaf ve vatandaş ne dedi?

Abdurrahman Nerkiz: Pazarda işler durgun fiyatlar vatandaşa pahalı geliyor. Patatesin fiyatı piyasada az olması nedeni ile yükselirken, serada yetiştirilen sebzeler de gerek elektrik gerekse odun kullanımı nedeni ile maliyeti yükseliyor. Ürün tezgaha geldiğinde ise vatandaşa pahalı geliyor.

Adnan Altundemir: Sebzeler kötü hava koşulları nedeni ile pazara düşmedi. Piyasada az olan ürün fiyatları yükseltti ama bizim işlerimizi düşürdü. Patates aşırı yağmur nedeni ile sökülemedi. Bütün bu sebepler pazarcının işlerini düşürdü, pazarı durgunlaştırdı.

Serkan Derin: Hava koşulları nedeni ile patates üreticisi tarlaya giremiyor. Ürün biraz daha toplanmazsa erime de başlayarak patatesin fiyatı altın değerinde olacak. Yüksek sebze meyve fiyatları nedeni ile pazarda da işler oldukça durgun.

Metin Aktaş: Piyasada sebze fiyatları yüksek. Ülkede yetiştirilen sebzeler olmasına rağmen fiyatların yanına yanaşılmıyor. Ürün fiyatı az olmasına rağmen toptancılar ürün fiyatını yükseltiyor. Ne üretici ne esnaf kazanıyor. Kazanan toptancı. Devlet artık biraz bu işleri kontrol etsin.

Fikret Aydınoğlu: Pazarda ürün seçme şansımız olsa da ne yazık ki ürün fiyatları oldukça yüksek. Daha önce çanta dolusu aldığımız ürünlerin miktarını azaltmak zorunda kalıyoruz. Pazarda sebze ve meyve fiyatlarının yanına yanaşılmıyor.

Faiz Kanlı: Kış aylarında üreticinin tarlaya girip ürün sökümü yapamaz bu da haliyle çarşı fiyatlarına yansır. Serada da gerek elektrik gerekse odun kullanılarak üretim yapılması nedeni ile ürün maliyeti de artıyor. Vatandaş şikayetçi oluyor ancak esnafı da bu şartlarda kurtaracak fiyatlar tezgâhlara yansıtılıyor.

Güner Özbil: Market gibi pazarda da artık her şey çok pahalı. 4 çanta içindeki sebze ve meyveye 80 TL verdim.

Mehmet Özgönenç: Genel düşünecek olursak vatandaşın gelir kaynaklarında artış olmayınca şikayetler maksimum düzeye çıkar. Net bir şekilde ortaya koymak lazım ki üretimde girdilerden çok araya giren komisyoncular pazara çıkan ürünlerde ekstra maliyete yol açar.