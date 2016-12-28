Pavlikkas tutuklu yargılanacak

Mağusa’daki kuyumcu soygunun zanlısı Kıbrıslı Rum Pavlos Pavlikkas’ın teminatı için kefil olacak biri bulunamadı. Zanlı avukatı, Ömer Şerifoğlu avukatlıktan çekildi

Nadire BAHADİ

Mağusa Zafer Anıtı Ticaret Merkezi’nde faaliyet gösteren “Emtaş Kuyumculuk” isimli iş yerinde Ekim ayında meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili tutuklanan Rum vatandaşı Pavlos Pavlikkas’ın tutuklu mu tutuksuz mu yargılanacağı bu gün belli oldu. Teminata bağlanması talebi ile tanık dinletilmek üzere dün görüşülen teminat duruşmasında mahkeme zanlı Pavlos Pavlikkas’ın tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Avukatı savunmaktan vazgeçti

Zanlı lehine ifade verecek ve zanlıya kefil girebilecek kişileri hazır etmek için önceki gün görüşülen teminat duruşmasında tehir talep eden zanlı avukatı Öner Şerifoğlu, “2 kefili getirildi ancak kefillere zanlının teminat şartlarını yerine getirdikten sonra yargılanmaktan kaçması halinde doğabilecek sonuçlarını meslek etiği ve prensibim gereği izah ettim” şeklinde konuştu. Kefilleri getiren şahıs ile görüş ayrılığına düştüklerini belirten Şerifoğlu, zanlının avukatlığından geri çekildi.

Cezaevine gönderildi

Kuyumcu hırsızı Rum Pavlos Pavlikkas’ın avukatı olarak atanan Batur Sağlamer ise zanlının tutuklu yargılanmasına itirazda bulunmazken, 3 aylık sürenin 2 aya düşürülmesini talep etti. Yargıç Hazal Hacımulla, zanlı Pavlos Pavlikkas’ın hakkındaki ithamların ciddiyetine dikkat çekerek, yargı sürecinin sona erdiğinde zanlının ilk nazarda mahkum olma olasılığının olduğu hususunda bulgu yaptı. Pavlos Pavlikkas’ın yargılanmaktan kaçma ihtimali olduğu konusunda bulgu yapan Yargıç Hacımulla, zanlının 2 ay hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.