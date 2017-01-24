24 Ocak 2017

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Partilerle coşuyorlar

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Partilerle coşuyorlar
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DJLER CAN KATIYOR:  Girne’nin eğlence mekanı Mad Club’ta ülkemizin başarılı Dj’lerinden Umut Özsoy, Bill Dalton  ve Emre Üstünkaya canlı performanslarıyla eğlence severlere muhteşem bir gece daha yaşattı

 

Port Cratos’un gözde mekanı Mad Club, önceki akşam güzel bir club eğlencesine daha imza attı.  Umut Özsoy , Bill Dalton ve Emre Üstünkaya’nın performanslarını sergilediği gecede konuklar club eğlencesine doydu. Birbirinden güzel setlerle Dj’ler gecenin nabzını tuttu.

“Lost in Mad” adı alında gerçekleşen partide club eğlencesinin tadını çıkaran eğlence severler başarılı dj’lerin performansıyla gece boyunca dans etti.

Seniha Kanatlı
Seniha Kanatlı

Kanatlı ve Genco da oradaydı

Angelo Ajans sahibi Seniha Kanatlı uzun bir süredir eğlence hayatında görünmüyordu. Sosyal medya hesaplarını da kapatan Kanatlı uzun zaman sonra ilk defa geçtiğimiz hafta sonu Mad Club’ta eğlenirken görüntülendi.

Söz ve müziği kendisine ait olan   “Vur”  isimli parçasıyla Türkiye müzik piyasasına uzun bir aradan sonra giriş yapan Kıbrıslı şarkıcı Genco da eğlenenler arasında yer aldı.

Partilerle coşuyorlar

Partilerle coşuyorlar

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Havadis Gazetesi

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