Paris’te çifte saldırı: Saldırgan vurularak öldürüldü

Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyinde bir banliyöde, güvenlik kontrolü sırasında açılan ateş sonucu bir polis yaralandı.

BFM televizyon kanalı, başkentin kuzeyindeki Stains banliyösünde üç polisin bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yapmak istediğini ancak araçta bulunan kişinin güvenlik güçlerine ateş açarak karşılık verdiğini duyurdu.