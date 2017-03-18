Paris’te çifte saldırı: Saldırgan vurularak öldürüldü

Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan Orly havaalanı’nda bir kişi, devriye gezen askerlerin silahını almaya çalışınca, vurularak etkisiz hale getirildi. Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı, Paris’in kuzeyinde bir kişinin de polislere saldırdığını duyurdu. Bu saldırıda bir polis memuru yaraladı. Daha sonra yapılan açıklamada, iki olayda da saldırganın aynı kişi olduğu açıklandı.
Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyinde bir banliyöde, güvenlik kontrolü sırasında açılan ateş sonucu bir polis yaralandı.
BFM televizyon kanalı, başkentin kuzeyindeki Stains banliyösünde üç polisin bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yapmak istediğini ancak araçta bulunan kişinin güvenlik güçlerine ateş açarak karşılık verdiğini duyurdu.
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