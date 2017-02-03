Paris’te bıçaklı bir kişiyi polis vurdu

Fransa’nın başkenti Paris’te güvenlik güçleri alarma geçti. Louvre Müzesi yakınlarında devriye gezen polise “Allah-ü Ekber” diyerek bıçakla saldıran bir kişi, vurularak etkisiz hale getirildi.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre bir kişi, bu sabah Louvre Müzesi’nin “Le Carrousel” adı verilen bölümüne sırt çantasıyla girmek istedi.

Devriye gezen askerler izin vermeyince bıçağını çıkarıp askerlerden birini yaraladı. Bunun üzerine asker ateş açarak saldırganı vurdu.

Askerin kolundan hafif yaralandığı, saldırganın ise ağır yaralı olduğu belirtildi.

Saldırganın çantasında patlayıcı bulunmadı. Olay sonrası Louvre Müzesi ve çevresi boşaltıldı, özel harekat ekipleri güvenlik koridoru oluşturdu.

“TERÖR SALDIRISI OLABİLİR”

Fransız polis müdürü, bıçaklı kişinin tek başına hareket ettiğini tahmin ettiklerini ve şüpheli davranışlarda bulunan bir kişinin daha gözaltına alındığını belirtti.

Bıçaklı kişinin ilk açıklamalarına göre, terör saldırısı düzenlemeyi plandığı ifade edildi.