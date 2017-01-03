Paris Saint Germain, Julian Draxler’i resmen açıkladı

Paris Saint Germain, Julian Draxler’in transferini resmen açıkladı

Fransa 1. Lig ekiplerinden Paris Saint Germain, Julian Draxler’in transferini resmen açıkladı.

Transferle ilgili rakamlar açıklanmazken Alman futbolcunun 36 milyon euro bedelle transfer olduğu iddia ediliyor.

2021’e kadar Fransız ekibinin formasını giyecek olan Julian Draxler, Gelsenkirchen ekibinde 5 sezon başarıyla top koşturduktan sonra Wolfsburg’a transfer oldu.

Burada 31 maçta forma giyen Draxler, 8 gol atıp 7 de asist yaptı. Alman yıldız bu sezon şu ana kadar 14 maçta görev aldı ve 2 asistle oynadı.

PSG Ben Arfa’yı bırakır mı?

Transferin kesinleşmesinin ardından Fenerbahçe’nin ısrarla istediği Ben Arfa’nın durumu da merak konusu oldu. Fransız basını Arfa’nın Paris ekibinde kalıp kendini göstermek ve forma giymek istediğini yazdı. Ancak Draxler transferi öncesi de ilk 11’e girmekte zorlanan Fransız futbolcunun işi Draxler transferiyle daha da zorlaştı.