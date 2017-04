Para cezası ağır basıyor

Lyon-Beşiktaş maçında yaşananlarla ilgili verilecek ceza ya da cezalar herkesin merak konusu oldu. Lyon’lu holiganların Beşiktaşlı taraftarlara saldırması, ardından tribünlerde meşale yanması ve Lyon taraftarlarının sahaya girmesi ile gelişen olaylar maçın 45 dakika geç başlamasına neden olmuştu. İki kulübü de disipline sevk eden UEFA hakem ve gözlemcilerinden gelen raporları incelerken daha önceki yaptırımlarına bakıldığında, para cezası bekleniyor.

GÜVENLİK SAĞLANMALIYDI

UEFA Disiplin Talimatnamesine göre, ev sahibi güvenliği sağlamak zorunda. Bu sebeple maçta yaşananlar Lyon kulübünün sorumluluğuna giriyor. Tribünlerde holiganların Beşiktaşlılara saldırması ve ardından taraftarların sahaya girmesi konularında Lyon yönetiminin açık bir acziyeti gözleniyor. UEFA ‘Aksi ispatlanmadığı sürece, bu sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüp ceza alır’ diyor. Zaten Lyon Başkanı Aulas’ın maç sonu açıklamaları da ‘aksini ispatlamak’ ifadesi üzerine. Ancak UEFA’nın Lyon’a çok ciddi bir para cezası vermesi gündemde.

BEŞİKTAŞ ise Babel’in golünden sonra yanan meşaleler nedeniyle ceza alacak. Bu konuda UEFA’nın tavizi yok. Hakem Miguel Lahoz’un da kaptan Oğuzhan aracılığı ile tribünleri uyarması, olayın raporlara işlendiği anlamına geliyor. Öte yandan siyah beyazlı takımın daha önce yine tribün olayları sebebiyle UEFA’dan para cezası almış olması tedirginlik yaratıyor. UEFA, yeni cezalar verirken eski dosyalara da bakıyor ve bu verilecek cezayı etkiliyor. Ancak İstanbul’daki maçın seyircisiz oynanması gibi bir ceza BEKLENMİYOR!..

KARŞI HAMLE YAPMAK İÇİN ELİMİZ KUVVETLİ

Siyah-beyazlı yönetici Metin Albayrak, Beşiktaş’ın hakkını her yerde sonuna kadar arayacaklarını ve tüm yaşananları en ince ayrıntısına kadar takip edeceklerini söyledi. Albayrak, “Maçtan sonra planımızı çalıştık, önlemlerimiz var. Başkan Fikret Orman, bu konuyla ilgili çalışmalar yapmak için takımla döndü. TFF ve UEFA nezdinde üzerimize düşeni yapıyoruz. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Başkanımız ve ikinci Başkanımız, sürekli Servet Yardımcı ile istişare içindeydi, devamlı görüştük. Beşiktaş’ın haklarını her zaman her yerde koruruz” diye konuştu. Beşiktaşlı yönetici şöyle devam etti: “Tüm Türkiye’yi temsil eden bir takım olduğumuz için hep beraber hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Onlar her yol mübah felsefesiyle bunları yapıyorlar. Medyanın müthiş desteği var, herkese teşekkür ediyorum. Bir arkadaşımız Cenevre’de. Kulüp anlamında her türlü karşı gelebilecek salvolara karşı bekliyoruz. Ona karşı hamle yapmak için elimiz kuvvetli. Ama bu Avrupa, bir anda birleşebiliyorlar. Hakkımızı yedirmeyeceğiz!”

İŞTE BİRKAÇ ÖRNEK:

SAHAYA GİREN TARAFTARLAR İÇİN – 2017

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16’lar rövanş maçında sahasında PSG’yi 6-1 yenen Barcelona, çeyrek final turunu getiren son golün atılmasının ardından bazı taraftarlarının sahaya girmesinden dolayı para cezasına çarptırıldı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Barcelona-PSG maçında taraftarın sahaya girmesiyle disiplin yönetmenliğinin 16. maddesinin ihlal edildiğini açıklayarak, İspanyol kulübüne 19 bin euro para cezası verildiğini duyurmuştu.

YABANCI MADDE VE MEŞALE CEZALARI – 2017

Mona co maçında taraftarın sahaya girmesi ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle Manchester City’ye 18 bin euro para cezası verildi. Arsenal ise taraftarların saha içine müdahalesi sebebiyle 5 bin euro, Bayern Münih ise sahaya yabancı madde atımı yüzünden 3 bin euro para cezasına çarptırıldı. St. Etienne de taraftarlarının yaktığı meşaleler nedeniyle 50 bin euro para cezasına, Rostov ise 16 bin euro para cezasına çarptırıldı.