Papa’dan ABD ve Kuzey Kore’ye çağrı

‘Barış’ın Papası, barış ülkesi Mısır’da’ sloganıyla Mısır’a 2 günlük bir ziyaret gerçekleştiren Papa Francesco, dönüş yolunda uçakta bir basın toplantısı düzenleyerek, başta Kuzey Kore ve ABD arasında esen savaş rüzgârları olmak üzere pek çok konuya dair soruları yanıtladı.

Papa, “Mısır’daki konuşmanızda da parçalı bir 3. Dünya Savaşı yaşanmakta olduğunu söylediniz. Bugün Kuzey Kore’de olanlar korkuya yol açıyor. Başkan Trump oraya savaş gemilerini gönderdi, Kuzey Kore’de Güney Kore’yi, Japonya’yı, ABD’yi tehdit ediyor. Nükleer bir savaştan bahsediliyor. Trump’ı ya da diğer liderleri görürseniz, onlara ne dersiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Birçok ülkenin liderine de yaptığım gibi onları, onları da sorunları çözmek için diplomasi yolunda çalışmaya davet ediyorum ve bunu onlara da söyleyeceğim. Dünyada birçok kolaylaştırıcı, arabulucu ülke var teklifte bulunan. Norveç gibi ülkeler her zaman yardım etmeye hazır ve bu sadece bir örnek. Müzakere ve diplomatik çözüm yolu aranmalı. Ben 2 yıldır parçalı bir dünya savaşından bahsediyorum. Parçalı ama bu parçalar genişleyerek zaten sıcak olan noktalarda yoğunlaşmakta.”

BM’YE ELEŞTİRİ: LİDERLİĞİ TEKRAR GÜNDEMİNİZE ALMAK ZORUNDASINZ

Kuzey Kore’nin füzelerinin, 1 yıldır tartışılmakta olduğunu ama şimdi bunun çok daha fazla ısınmış gibi göründüğünü söyleyen Papa Francesco, “İnsanlığın geleceği söz konusu olduğu için onları müzakereye davet ediyorum. Bugün genişletilmiş bir savaş insanlığın büyük bölümünü, kültürü yok edebilir ve bu korkunç. Dünyanın bugün bunu kaldırabileceğini sanmıyorum. İç savaş yaşayan ülkelerin nasıl acı çektiğine bakalım; Orta Doğu’da, Yemen’de, Afrika’da. Bunlara bir son verelim, diplomatik çözümler arayalım. BM’nin, liderliği tekrar gündemine almak zorunda olduğuna inanıyorum. Çünkü onun liderlik vasfı biraz sulandı (zayıfladı)” dedi.

“TÜRKLER ALMANYA’YA ENTEGRE OLDU”

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Avrupa’daki mülteci kamplarındaki koşulları eleştirirken, bunları toplama kamplarına benzetmesinin tepki çektiği hatırlatılan ve bunun bir dil sürçmesi olduğunu düşünenlerin bulunduğu belirtilen Papa, şunları söyledi:

“Önce söylediklerimi hatırlatmam gerek. Ben bu konuda Avrupa’nın en cömert ülkelerinin Yunanistan ve İtalya olduğunu belirttim. Almanların entegre etme kapasitesine hep hayran oldum. Orada eğitim aldığımda, Frankfurt’ta entegre olmuş ve normal bir hayat süren pek çok Türk vardı. Benim ‘toplama kampı’ söylemim, bir dil sürçmesi değildi. Gerçekten bazı mülteci kampları, toplama kamplarına benziyor. Bazıları belki İtalya’da bazıları başka yerlerde. Bir kampa kapatılmış ve oradan çıkamayan bir insanların ne yapacağını düşünün.”

LE PEN YORUMU: AVRUPA, ERİME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Kahire’deki köklü El Ezher Üniversitesi’ndeki konuşmasında ‘demagojik popülizmden’ bahsettiği ve Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turu geçen iki adaydan birinin popülist söylemlerde bulunan aşırı sağcı Marine Le Pen olduğu hatırlatılan Arjantinli Papa, o ülkedeki Katolik seçmenlere ilişkin mesajının sorulması üzerine, şunları söyledi:

“Avrupa’da, ‘popülizm’ kelimesini yeniden öğrenmek zorunda kaldım. Çünkü Latin Amerika’da bunun başka anlamı var. Avrupa’da ve Avrupa Birliği’nde sorun var. Her ülke kendisine elverişli olanı seçmekte özgürdür ve ben bunun karşısında, neden böyle bir seçimin yapıldığına dair bir yargıda bulunamam. Ancak Avrupa erime tehlikesiyle karşı karşıya, bu doğrudur. Bunun üzerinde düşünmeliyiz. Korkutan bir sorun var ve bu söz konusu fenomeni ve göçmen sorununu besliyor olabilir.”

Papa, “Gerçeği söylüyorum: Fransa’nın iç politikasını anlamıyorum ve mevcut Cumhurbaşkanı (François Hollande) ile de iyi ilişkiler kurmaya çalıştım. Ancak onunla bir kez çatışma yaşadık (Fransa’nın Vatikan’a eşcinsel bir büyükelçi ataması krizi). İkinci tura kalan adayların (Macron ve Le Pen) geçmişlerini, nereden geldiklerini bilmiyorum” diye ekledi.

“O BİR HRİSTİYAN OLAMAZ” DEDİĞİ TRUMP’LA GÖRÜŞECEK Mİ?

26-27 Mayıs tarihlerinde İtalya’nın güneyindeki G7 Zirvesi’ne katılacak olan Donald Trump ile görüşmek isteyip istemediği sorulan Papa, “ABD’den bir talep gelip gelmediği konusunda henüz bilgim yok. Ama ben talepte bulunan her devlet başkanıyla görüşüyorum” dedi.

Donald Trump’ın, seçim kampanyası sırasında göç akınını önlemek için Meksika-ABD sınırına duvar örmeyi vaat etmesi üzerine Papa, “Nerede olursa olsun köprüler yerine sadece duvarlar inşa etmeyi düşünen insan, Hıristiyan değildir” eleştirisi getirmişti. Trump’da buna, “Bir dini liderin, bir kişinin inancını sorgulaması utanç verici” diye karşılık vermişti. Bu yaşanan gerginlik üzerine iki liderin buluşup buluşmayacağı merak konusu olmuştu.