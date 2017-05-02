Pakistan’da savaş uçağı düştü!

Pakistan Hava Kuvvetleri’ne ait Mirage 2000 tipi savaş uçağı, bu sabah eğitim uçuşu sırasında düştü. Pilot, fırlatma koltuğunu kullanarak uçağı terk etti.
Athara Hazari yakınlarında meydana gelen olayda, paraşütle atlayan pilotun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Pakistan Hava Kuvvetleri’nde geçtiğimiz 15 Nisan’da da pervaneli bir eğitim uçağı motorunun durmasının ardından mecburi iniş yapmıştı. Kazada iki pilot hafif yaralanmıştı.
KAYNAKDHA
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