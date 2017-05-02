Pakistan’da savaş uçağı düştü!

Athara Hazari yakınlarında meydana gelen olayda, paraşütle atlayan pilotun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Pakistan Hava Kuvvetleri’nde geçtiğimiz 15 Nisan’da da pervaneli bir eğitim uçağı motorunun durmasının ardından mecburi iniş yapmıştı. Kazada iki pilot hafif yaralanmıştı.