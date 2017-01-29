Paketlerde parmak izi bulundu

Girne’de Aralık ayında Ali Yavuzcan’ın tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerin muhafaza edildiği paketler üzerinde Serhat Ilıcan’a ait parmak izi bulundu. Ilıcan tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı

Nadire BAHADİ

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin Aralık ayında Girne’de düzenlediği operasyonda Ali Yavuzcan’ın tasarrufunda bulunan 25 gram 98 miligram hint keneviri ile 65 gram 782 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddelerin muhafaza edildiği paketlerin üzerinde Serhat Ilıcan’ın parmak izi bulundu. Ilıcan dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Tutuklu yargılanan Yavuzcan cezaevinde polise verdiği ifadesinde tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerin tümünü Ilıcan’dan aldığını itiraf etti. Mahkeme yeni başlatılan soruşturmanın olumsuz etkilenmemesi için Ilıcan’ın 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Suçlamaları kabul etmedi

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mehmet Sevinç mahkemede sunduğu ifadesinde, Narkotik ekipleri tarafından 15 Aralık tarihinde Ali Yavuzcan’ın tasarrufunda 25 gram 98 miligram hint keneviri ile 22 adet ayrı paketler halinde toplam 65 gram 782 miligram sentetik cannabinod türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazinin bulunarak emare alındığını anımsattı. Emare alınan uyuşturucu maddelerin muhafaza edildiği paketlerin Parmak İzi İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini belirten Sevinç, çıkan sonuçlarda Serhat Ilıcan’ın parmak izinin bulunduğunu açıkladı. Zanlı Ilıcan’ın önceki gün Lefkoşa’da bulunarak yakalandığını belirten Sevinç, evinde yapılan aramada ise kanunsuz bir şeye rastlanmadığını kaydetti. Ilıcan’ın hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Sevinç, polise gönüllü ifade vermediğini, yapılan doktor kontrolünde ise kan ve idrar örneği vermeyi kabul etmediğini kaydetti.

Yavuzcan itiraf etti

Ilıcan’ın yakalanmasının ardından cezaevinde bulunan Ali Yavuzcan’dan ifade alındığını belirten polis memuru Mehmet Sevinç, Yavuzcan’ın tasarrufunda bulunan tüm uyuşturucu maddeleri 14 Aralık tarihinde zanlı Serhat Ilıcan’dan aldığını itiraf ettiğini kaydetti. Yavuzcan’dan önceki gün yeni bir ifade daha alındığın belirten polis memuru, yürütülen soruşturma kapsamında Yavuzcan ile zanlı Ilıcan arasındaki telefon dökümlerinin incelenmesi gerektiğini ifade ederek Ilıcan’ın 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yine çirkin saldırı

Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde mahkemeye çıkarılan Serhat Ilıcan’ın polis kontrolünde yargıç huzuruna götürüldüğü sırada ise Ilıcan’ın yakını olan Mustafa Kamburoğlu güvenlik önlemi için görevli bulunan polis mensuplarının da olmasına rağmen önce fotoğraf makinesine müdahale ederek basının görüntü almasına engel olmaya çalıştı ardından Ilıcan’ın önüne geçerek zanlının görüntülenmesini engelledi.