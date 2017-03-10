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10 Mart 2017

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Kıbrıs

Özyiğit: Birilerine yaranmak için…

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Özyiğit: Birilerine yaranmak için…
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Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit’de Bakan Kemal Dürüst ve Bakan Sunat Atun’a tepki gösterdi.

Her fırsatta, devletten asla taviz vermeyeceklerini ve KKTC’yi yaşatmakta kararlı olduklarını vurgulayan iki bakanımız (K.Dürüst ve S.Atun) , “birilerine yaranmak için” o kadar kendilerinden geçmişler ki, bulundukları makamları hiçe sayarak, “T.C.’nin bir ilindeki AKP temsilcileri gibi davranmakta sakınca görmemektedirler. Bu çerçevede Lefkoşa’daki AKP mitingine katılarak, T.C.’de 16 Nisan’da yapılacak olan “Anayasa Referandumu”na müdahil oldular.

Bir devletin hükümetinin, bakanlarının, başka bir devletin bir siyasi partisinin düzenlediği mitinge katılarak destek vermesi kesinlikle doğru değildir. T.C.’deki siyasi partilerle istişare etmek, görüşmek başka bir şeydir, kampanyasına katılarak destek vermek başka bir şeydir.İki Bakan bu davranışlarıyla hem temsil ettikleri halka hem de T.C.’de yaşayanların iradesine saygısızlık etmişlerdir. Dolayısıyle derhal istifa etmelidirler ya da görevden alınmalıdırlar.

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