Özyiğit: 2017 çözümün, emeğin ve adaletin yılı olsun

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ekonomi, yapısal sorunların artarak devam etmesi ve toplumu derinden sarsan acı olaylar açısından oldukça kötü geçen 2016 yılının, Kıbrıs sorunu açısından ise, umutların yeniden yeşerdiği, ciddi ilerlemelerin sağlandığı bir yıl olduğunu söyledi.

Özyiğit TDP Basın bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılında, en başta Kıbrıs’ta kalıcı, adil ve yaşayabilir bir çözüm beklentisi içinde olduklarını belirterek, sağlık, huzur ve ekonomik anlamda iyi bir yaşam diledi.

Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte yeniden başlayan müzakere sürecinde bugüne kadar olmayan ciddi ilerlemeler sağlandığını, 9-12 Ocak tarihinde de Cenevre’de tarihi bir zirve gerçekleştirileceğini anımsatan Özyiğit, “Uğraşımız ve beklentimiz sürecin adil ve kalıcı erken bir çözümle taçlanmasıdır” dedi.

Gelinen aşamada her iki tarafın da ortaya kararlılık ve siyasi irade koyması halinde Cenevre zirvesinin çözüme giden süreçte önemli bir adım olabileceğini kaydeden Özyiğit, sürecin olumlu ilerlemesi halinde 2017’nin ortalarında referanduma gidilebileceğini ifade etti. Özyiğit, TDP olarak bu sürece her türlü katkıyı vermeye devam edeceklerini vurguladı.

“HÜKÜMETLER DEĞİŞTİ, SORUNLAR DEĞİŞMEDİ”

Özyiğit, Kıbrıs sorunu bağlamında yaşanan olumlu havanın, iç politika ve toplumun sıkıntılarının aşılması noktasında ise yakalanamadığını belirtti.

Özyiğit, 2016 yılının da tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi, demokrasi, adalet ve eşitlik açısından gerekli adımların atılamadığı, yapısal sorunların çözülmediği, ekonomik sıkıntıların artarak devam ettiği, çalışanların yaşam şartlarının geriye gittiği, halkın fakirleştiği bir yıl olduğunu savundu.

Son seçimlerinin ardından sırasıyla CTP-DP, CTP-UBP son olarak da UBP-DP hükümetinin kurulduğunu hatırlatan Özyiğit, hükümetteki partilerin değişmesine rağmen, icraatların değişmediğini, toplum yararına icraat yapılmadığı gibi, sorunların artarak devam ettiğini ileri sürdü.

“2017’DEN BEKLENTİLER”

Özyiğit, 2017 yılının çözümün sağlandığı, sivilleşme ve demokratikleşmenin gerçek anlamda yerleştiği, çağdaş ve demokratik bir düzenin kurulduğu, ekonominin düzlüğe çıktığı, adaletsizlik, hukuksuzluk ve anti-demokratik uygulamaların son bulduğu bir yıl olması temennisinde bulunarak, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diledi.