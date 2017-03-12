Fransa’ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda’yla yaşanan diplomatik kriz ile değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Olanlar kabul edilemez. Avrupa’dan tepki bekliyoruz. Nazi zamanlarında bile böyle bir şey görmedik. Bu, büyük bir utanç.

Hollanda, kadın bir bakanımızın önce yolunu kesti, konsolosluğa girerken bloke etti. Konsolosluk Türk topraklarıdır. Bakan ve maslahatgüzahar içeriye alınmadı, konsolosumuz dışarıya çıkamadı. Barışçıl gösteri yapanların üzerine köpekleri saldılar. Köpekleri ısırttılar.

Biz Türk vatandaşlarımızı Hollanda’ya rehin mi verdik? Türkiye’yle bağlarını koparmaya çalışıyorlar. Bunun bir karşılığı olacak. Karşılığını verdik, veriyoruz. Özür yetmez karşılığı olacak. Atacağımız adımlar var, onları planlıyoruz. Hollanda özür dilemediği müddetçe adımlarımız devam edecek.

Sorun sizdeki seçim ise ‘seçimden sonrası gelelim’ dedik. ‘Seçim sonrası da garanti veremeyiz. Seçim sonrası gelmenize karşıyız’ dediler. Avrupa bir uçuruma doğru gidiyor. Maslahatgüzaharımızı hücreye attılar.

AİHM’de dahil, uluslararası hukukta mücadalemizi sürdüreceğiz. Avrupa, faşizan uygulamaya tepki gösterecek mi onu bekliyoruz. Özürü yazılı bir şekilde bekliyoruz. Bugün de yarın da adımlarımız olacak.

Avrupa’daki Türklere vatandaşlarımıza şu mesajları verdik; Yaşadığınız ülkeye uyum sağlayın. Katkı sağlayın. Haklarınızdan faydalanın. İki ülke arasındaki dostluğun güçlenmesi için hareket edin. Güçlü Türkiye var, sizi yanlız bırakmayacak.”

Mens’te Türk vatandaşlarıyla bir araya gelen Çavuşoğlu, burada ise şu ifadeleri kullandı:

“Biz bunun hesabını soracağız. Yaptım özür diledim, yanıma kar kalsın. Özür dilesen de dilemesen de bunun karşılığını vereceğiz. Sen bana nasıl yaklaşırsan, ben sana iki adım yaklaşırım. Tankların, savaş uçaklarının yıldırımadığı milleti siz nasıl yıldıracaksınız. Hollanda düşmanlık yapıyorsa önce mert olacak. Bu hastalıktan kurtulamazlar ama bununla yaşamayı öğrecekler. Güçlü Türkiye’ye alışacaksınız, hazmedeceksiniz. Wilders’ten oy çalmak için bu kadar düşüyorlar. Wilders’ın partisinden hiçbir farkları yok. Türkiye’deki referanduma niye taraf oluyorlar. Türkiye’nin ayak seslerinden korkuyorlar.”