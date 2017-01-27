27 Ocak 2017

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Özlem bitti
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2016-2017 Futbol Sezonu K-Pet Süper Ligi’nde ikinci devre heyecanı bugün oynanacak dev derbi ile başlayacak

2016-2017 Futbol Sezonu K-Pet Süper Ligi’nde ikinci devre heyecanı bugün oynanacak dev derbi ile başlayacak.

Kıbrıs Türk Futbol tarihinde ilk kez 16 takımla 30 hafta üzerinden oynanan Süper Lig’de ilk devre 30 Aralık 2016 tarihinde oynanan 15. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanmıştı.

Lige verilen 27 günlük aranın ardından ikinci 15 haftalık periyot bugün itibariyle start alıyor.

İkinci devrenin ilk haftası olan 16. hafta karşılaşmaları bugün, yarın ve 29 Ocak Pazar günü oynanacak.

  1. haftanın açılış maçına sahne olacak olan Leymosun derbisinde, bugün saat 18.30’da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı karşı karşıya gelecek. İki takım adına da büyük önem taşıyan derbide Doğan kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek, Ocak ise galip gelerek puan tablosunda rakibiyle arasındaki farkı azaltmak isteyecek. Ligin ilk yarısındaki derbi maçta kazanan 1-0’lık skorla Doğan Türk Birliği olmuştu.

 

Yarın 4 maç oynanacak

  1. hafta heyecanı yarın oynanacak 4 maçla devam edecek. İlk devrenin lideri Yenicami, ligdeki tek mağlubiyetini yaşadığı Yalova’yı konuk edecek. Siyah Beyazlılar rakibinden rövanşı alarak zirvedeki şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmek, Sarı Lacivertliler ise rakibine ikinci yenilgisini yaşatmak isteyecek.

Zirve takipçisi GAÜ Çetinkaya, ilk devre hayal kırıklığı yaşayan ve takımdan birçok oyuncusunu gönderen Mağusa Türk Gücü’ne konuk olacak. Zorlu maçta MTG yeniden ayağa kalkmayı, Çetinkaya ise kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefleyecek.

İlk devre sonunda alt sıralardan birazda olsa uzaklaşan Binatlı, son sıradaki Mormenekşe’yi ağırlayacak. İki takımda devre arasında yaptıkları takviyelerle bu maçta 3 puan kovalayacak.

İlk devre sonunda düşme hattında kalan Değirmenlik ise renktaşı Gençlik Gücü ile evinde karşılaşacak. Ligde kalmayı planlayan iki ekip bu maçta galibiyet arayacak.

 

Hafta 3 maçla tamamlanacak

Ligde 16. hafta 29 Ocak Pazar günü oynanacak 3 maç ile tamamlanacak. İlk devrede beklentilerin uzağında kalan ve sorunlarla boğuşan Küçük Kaymaklı güçlü rakibi Lefke’yi konuk edecek. Yeşil Siyahlılar ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmak, Mor Beyazlılar ise üst sıralardaki yerini korumak için mücadele verecek.

İlk devrede istediği sonuçları alamayan ve inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Gençler Birliği evinde tehlikeli bölgenin hemen üzerinde yer alan Baf Ülkü Yurdu ile karşılaşırken üst sıraları zorlayan Cihangir, Dumlupınar deplasmanına çıkacak.

 

K-Pet Süper Lig Puan Durumu

TAKIMLAR                            O             G             B             M            A             Y              AV           P

1.YENİCAMİ                           15           12           2             1             43           8             35           38

2.GAÜ ÇETİNKAYA               15           9             2             4             29           15           14           29

3.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ      15           9             2             4             25           13           12           29

4.CİHANGİR                           15           7             6             2             26           16           10           27

5.LEFKE                                  15           8             3             4             27           27           0             27

6.TÜRK OCAĞI                      15           8             1             6             27           17           10           25

7.YALOVA                             15           5             7             3             25           21           4             22

8.GENÇLER BİRLİĞİ              15           6             4             5             21           20           1             22

9.KÜÇÜK KAYMAKLI            15           5             5             5             17           22           -5            20

10.BİNATLI                            15           4             5             6             27           30           -3            17

11.GENÇLİK GÜCÜ               15           5             2             8             13           21           -8            17

12.DUMLUPINAR                 15           4             3             8             22           30           -8            15

13.BAF ÜLKÜ YURDU          15           4             2             9             21           33           -12          14

14.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ   15           3             4             8             19           24           -5            13

15.DEĞİRMENLİK                 15           3             2             10           10           32           -22          11

16.MORMENEKŞE                15           2             2             11           15           38           -23          8

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