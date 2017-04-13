Özgürgün’den Kıbrıs Sorunu Açıklaması

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Rum tarafının Enosis plebisitinin anılması kararı ve doğal gaz arama faaliyetleriyle anlaşma istemediklerini açıkça ortaya koyduğunu, bu noktada Kıbrıs Türk tarafının da kendi kaderini tayin etme hakkını kullanma kararı alması gerektiğini söyledi.

Özgürgün müzakerelerin yeniden başlaması konusunda ise, müzakerelere, müzakerelerin bırakıldığı yerden yani Cenevre Zirvesinden devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün Yenierenköy ziyaretinde TAK ve BRT’ye, Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklama yaptı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Cenevre Konferansının dağılması ve Kıbrıs Rum Yönetiminin Enosis Plebisitini anma kararının ardından, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun da katıldığı bir toplantıda ENOSİS Plebisitinin anılması kararı kaldırılmadan masaya dönmenin mümkün olmayacağı yönünde bir karar alındığını anlatarak, Rum tarafında bir karar alındığını ancak Rum Meclisinde alınan kararın yeterli olmadığını düşündüğünü kaydetti.

Özgürgün, “(Rum Meclisi’nde konuyla ilgili) Bir şeyler oldu ama bu yeterli midir? Bana sorarsanız değildir. Çünkü aslında karar orda duruyor kararın uygulanmasıyla ilgili yeni bir karar alındı” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kararı “olumlu bir adım olarak yorumlayabiliriz” şeklinde değerlendirdiğini kaydeden Özgürgün, “Ben şunu söylemek istiyorum, yani Rum tarafında zihniyetin ne olduğu açıkça anlaşılması gerekir, sıkıntı buradadır. Çünkü bir görüşme yapıyorsunuz ve bu görüşme 5’li konferans, ki 1964’ten sonra ilk defa oraya ulaşmışız. Konferans nihaidir, orda bir karar alınacak ve anlaşma imzalanmış olacak, 5’li konferans o demek, ama orada Yunanistan ile Kıbrıs Rum tarafı hazır değiliz gibi aslında bana göre çok da geçerli olmayan bir sebeple konferanstan ayrılıyor. O süreçten bu yana da 2 buçuk aylık bir süre geçiyor, bu görüşmeye yeniden dönmek istemiyorum demekten başka bir değildir” diye konuştu.

“ZİHNİYET DEĞİŞMEDİ”

Enosis’in Türkleri yok etmek, İngilizleri yok etmek adayı Yunanistan’a bağlamak anlamı taşıdığını kaydeden Özgürgün, Adada 1950’de Enosis için yapılan plebisitin anılması kararının, “zihniyetin değişmediğini” gösterdiğini vurguladı.

Bu yöndeki tespitlerini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye de önceki günkü görüşmede aktardıklarını ifade eden Özgürgün, “Sıkıntı da buradadır zaten onun için bunu çok net ortaya koymak gerekir. Sayın Eide de geldi ziyarete aynı şeyleri ona da söyledik bu zihniyette sıkıntı var” dedi.

Müzakereler için masaya tekrar dönülmesi noktasında ise Özgürgün, “Şu aşamada bize göre dönülmesi gereken Cenevre’deki masadır çünkü müzakereler burada dağıldı, tekrardan toplanmak üzere ara istendi, fakat oraya dönüleceğine dair bir şey olmadığı gibi, yeni bir oyalama içerisindedir Rum tarafı” dedi.

“DOĞAL GAZ İKİ HALKA EŞİT ŞEKİLDE AİTTİR”

Kıbrıs Rum Yönetiminin doğal gaz arama çalışmaları konusunda attığı adımlarla ilgili de konuşan Başbakan Özgürgün, Kıbrıs Rum Yönetiminin doğal gaz arama kararının kendi egemenliği dahilinde olduğunu savunduğunu belirtti ve şunları ifade etti:

“Hayır bu senin egemenliğin değil o Kıbrıs Türklerle paylaşmak istemediğim gasp ettiğin egemenliktir ve aynı zamanda orada Kıbrıs Türklerinin hakları vardır bu adanın etrafındaki içindeki bütün zenginlikler doğal kaynaklar ne ise Kıbrıs’taki iki halka da eşit şekilde aittir, bunu da şu aşamada gündeme getirmek yine aynı zihniyetin bir ürünüdür, bu ‘ben hiçbir şey paylaşmak istemiyorum hiçbir hak vermek istemiyorum azınlık hakkı isterseniz onu da belli koşullarda veririm, nihai amacım da Adayı Yunanistan’a bağlamaktır’ demektir”.

“NE GÖRÜŞÜCEĞİZ?”

Müzakerelerin adada başlaması konusundaki düşüncelerini aktaran Hüseyin Özgürgün, “Peki ne görüşeceğiz, 5’li konferansa gelirken tüm konular görüşülüp hatta haritalar bile verilmişti, itiraz etmemize rağmen, harita verildikten sonra masaya dönüldüğünde yeniden konuşulacak olan nedir? Ben bunu merak ediyorum! Yani Anastasiadis, hangi konuyu açacak, ne ilerleme sağlayacak? Çünkü Türk tarafı bana göre istenenden fazlasını ortaya koymuştur, hatta haritayı da koydu son ama Rum tarafı hiçbir açılım yapmadığı gibi bakın nelerle geldi karşımıza” dedi.

Kıbrıs Rum tarafından verilenen artık bir mesaj olamadığını, istediklerinin gayet açık olduğunu, yani “istemiyoruz” dediklerini dile getiren Özgürgün, bunun Türk tarafınca çok iyi değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

“NET TAVIR ORTAYA KONMALI”

Hüseyin Özgürgün, “Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkı var. Bu İngiltere parlamentosunda bile ortaya konmuştur” dedi.

Özgürgün konuşmasını şöyle tamamladı:

“Rumlar ENOSİS diye karar alıyor bizim de Kıbrıs Türk halkı olarak kendi kaderini tayin hakkını kullanarak açık bir şekilde karar üretmelidir. Net tavır ortaya konmalı… Rum tarafında net ortaya çıkan kararlar var, Kıbrıs Türk halkı da self determinasyon hakkını kullanıp, geleceğini belirlemesi yönünde bir karar almalıdır.”