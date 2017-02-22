Özgürgün’den erken seçim açıklaması

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, son günlerde medyada yer alan anketlerde halkın tercihini UBP’den yana kullanmasının, hizmette doğru yolda olduklarını gösterdiğini belirtti. Özgürgün, hizmet yılı olacak 2017’nin ilk aylarında anketleri siyasi fırsat olarak değerlendireceklerine dair iddiaları “tamamen mesnetsiz, hatta art niyetli” diye değerlendirdi.

Başbakan Özgürgün, partisinin, “ülkeye, halkla hizmet adına hükümet ortağıyla uyum içinde yürüttüğü görevi, partisel avantajlara göre değil, verimliliğine, imkan ve kabiliyetini yitirdiğine inandığı noktada bırakıp seçime gideceğini” belirtti.

Hüseyin Özgürgün, partisinin basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, olası erken seçim söylemleri ve siyasi anketler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

“HALKIMIZDA, ÖZELLİKLE DE EKONOMİK ÇEVRELERDE TEDİRGİNLİK YARATTI”

Başbakan Özgürgün, son günlerde, olası bir erken seçim öncesi yapılan siyasi anketlerin medyada gündem oluşturduğunu ve buna bağlı olarak siyasi parti tabanlarını hareketlendirdiğini belirtti. Özgürgün, “Bir erken genel seçimde halkımızın tercihinin UBP olduğunu gösteren siyasi anketlerle ilgili medyamıza yansıyan çeşitli değerlendirmelerin, halkımızda, özellikle de istikrardan yana olan ekonomik çevrelerde tedirginlik yarattığını gözlenmektedir” dedi.

“HİZMETTE DOĞRU YOLDA…”

Hüseyin Özgürgün, UBP’nin ülke siyasi hareketinde varlık nedeninin, ülkesine, halkına hizmet olduğunu çok iyi bilen insanların son günlerde medyada yer alan anketlerde tercihini UBP’den yana kullanmasının, öncellikle hizmette doğru yolda olduklarının açık ifadesi olarak algılanması gerektiğini kaydetti.

“İDDİALAR MESNETSİZ, HATTA ART NİYETLİ”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Halka hizmette samimi, şeffaf, ilkeli ve en önemlisi gerçeklere dayalı yeni yönetim vizyonu ve anlayışıyla ülkeyi daha güzel günlere ulaştırmak, halkımızın refah ve mutluluğunu arttırmak hedefiyle görev üstlenen ve 27 Nisan 2016 tarihinde Cumhuriyet Meclisi’nden güvenoyu alan UBP-DP koalisyon hükümetinin, hizmet yılı olacak 2017 yılının ilk aylarında yapılan anketleri siyasi fırsat olarak değerlendireceğine yönelik iddialar tamamen mesnetsiz, hatta art niyetlidir.

Bilinmelidir ki, UBP, ülkeye halkla hizmet adına hükümet ortağıyla uyum içinde yürüttüğü görevi, partisel avantajlara göre değil, verimliliğine, imkan ve kabiliyetini yitirdiğine inandığı noktada bırakır ve seçime gider.

Partimize göre fırsatlar, partisel kazanımlara göre değil, hizmet için değerlidir, bu yönde kullanılmalıdır.”