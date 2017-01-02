Özgürgün ve Yıldırım Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi

Çalışma ziyareti için Ankara’da bulunan Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’la bir araya geldi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Çankaya Köşkü’nde yer alan görüşmede, iki Başbakan önce baş başa görüştü.

Görüşmeye daha sonra Türkiye Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut da katıldı.

Toplamda yaklaşık 2 saat süren görüşmede, Kıbrıs müzakere süreci, Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başbakan Özgürgün, saat 13.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya gelecek.