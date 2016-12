Özgürgün, yeni yıl mesajı yayımladı

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 12 Ocak’tan sonra, bir çözüme varılır veya varılmaz, yapılması gerekenin, çaresiz, alternatifsiz gibi beklemek olmadığını belirterek, Kıbrıs Türk halkına geçmiş acı günleri yaşatmayacak, güvencelerle devlete sarılmak, onu güçlendirmek için inançla çok çalışma amacında olduklarını söyledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajda, “Enerjimizi geleceğe dönük akılcı ve yapıcı politikalarla ülke içi sorunlarımızın aşılması için kendi içimizde birlik ve beraberliğin sağlanması yönünde kullanmalıyız” dedi.

“KKTC OLARAK ÇOK BÜYÜK İLERLEMELER KAYDETTİK”

Hükümetin 2017 yılında yeni bütçesiyle sorumluluklarının bilinci içerisinde görevinin başında olacağına vurgu yapan Başbakan Özgürgün, şu ifadelere yer verdi:

“Başta ekonomik kalkınma olmak üzere, halkımızı daha iyi, daha çağdaş, daha refah, daha aydınlık ve müreffeh günlere kavuşturmak için çalışacağız. Bugünlere ulaşıncaya kadar, Anavatan Türkiye’nin her alanda ve her konuda sağladığı karşılıksız desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak çok önemli ilerlemeler kaydettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak her türlü sosyal, siyasi ve ekonomik çalışmada her zaman Anavatan Türkiye’yi yanımızda bulmak, Kıbrıs Türkleri için büyük güven ve gurur kaynağıdır.”

Bu işbirliği ve dayanışmanın 2017 yılında da artarak devam edeceğine işaret eden Başbakan Özgürgün, ülke ve halk için birçok güzel gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olacağına inanç belirtti.

Başbakan Özgürgün şöyle devam etti:

“Acı ve tatlı gelişmelerin yaşandığı 2016 yılını geride bırakırken, yeni umut ve beklentilerle 2017 yılını karşılamaya hazırlanıyoruz. 2017 yılı, daha güzel ve daha güçlü bir ülke yaratma hedefiyle, halkımızın refah seviyesini artıracak projelerimizin birer birer hayata geçeceği bir yıl olacaktır.”

Geride bırakılan yılın, hem ülke olarak, hem hükümet çalışmaları açısından yoğun bir gündemle geçirildiğine işaret eden Başbakan Hüseyin Özgürgün, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İNSANLIĞA ACI VEREN OLAYLAR HEPİMİZİ DERİNDEN ETKİLEDİ”

“Bunun yanında, başta Anavatan Türkiyemizde ve yakın coğrafyamızda olmak üzere, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan terör, şiddet, göç gibi insanlığa acı veren olaylar hepimizi derinden etkilemiştir. Ayrıca dünya genelinde yaşanan siyasi değişimlere ve ülkelerarası diplomatik ilişkilerdeki çalkantılara bağlı olarak döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve tüm dünyayı etkileyen ekonomik kriz ülkemiz ekonomisi üzerinde de bir takım olumsuz etkiler yaratmıştır.”

Nisan 2016 itibariyle ülke yönetimini devralmış bir hükümet olarak kısa sürede sorunlara yönelip en etkili ve verimli şekilde halkı huzura ve refaha ulaştırmak için süratle çalışmalara başladıklarını anımsatan Başbakan Özgürgün, geçmiş hükümet döneminden bu yana, uzunca bir süredir sürüncemede kalan birçok hayati öneme sahip konun, bu kısa sürede ele alınarak, çözüme ulaştırıldığını kaydetti.

2016 DEĞERLENDİRMESİ… “SU ÜLKENİN DÖRT BİR YANINA ULAŞTI”

“Bunun yanında hem bugünümüzü hem de geleceğimizi güvence altına alacak birçok proje ve icraat hızlıca hayata geçirilmeye başlanmıştır” diyen Başbakan Özgürgün, şöyle devam etti:

“Genel bir değerlendirme yapacak olursak, Anavatan Türkiye ile sağlam bağlarımızı daha da güçlendirecek, ülkemiz için büyük ve olumlu değişimleri beraberinde getirecek ‘Asrın Projesi’ olarak nitelendirilen ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi’ kapsamında, Su Temini ve Yönetimine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hükümetimiz arasında protokol imzalanmış olup, hayati öneme sahip ‘Su’ ülkemizin dört bir yanına ulaşmıştır.

LEFKE 6. İLÇE

Yine bu kısa sürede çiftçimizin, hayvancımızın, narenciye üreticilerimizin, müteahhitlerimizin ve diğer sektörlerin alacakları ödenmiş, geriye dönük tüm borçlar kapatılmıştır. 1974 yılından beri tartışılan Lefke bölgesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6’ncı ilçesi yapılma kararı ile bölgedeki altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve bölgenin hızlı bir şekilde kalkınmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Çeşitli kesimlerin mağduriyetlerini gidermek için gerek Bakanlar Kurulu kararları üretilmiş gerekse Cumhuriyet Meclisi’nden yasalar geçirilmiştir. Yeni yılda da bu yönde atılımlar devam edecektir.

“HASTANELERDEKİ EKSİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI”

Hükümetimizce sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine verdiğimiz önem gereği ülke genelindeki hastanelerimizin eksikliklerinin giderilmesi ve yenilenmesi çalışmaları başlatılmış olup, altı ilçemizin de tam donanımlı yeni hastanelere kavuşturulması için gerekli adımlar atılmıştır.

Hükümet olarak koyduğumuz hedefler doğrultusunda birçok alanda başlatılan atılımlarımız sürmekte ve yeni yönetim vizyonumuz ile ülkemizi daha güzel günlere kavuşturacak projelerimiz birer birer hayata geçmektedir. Başta ülke ekonomisini kalkındırma ve halkımızı hak ettiği refah seviyesinde bir yaşama kavuşturma çalışmalarının sonuçları yavaş yavaş görülmeye başlanmıştır.

Yeni yılda ve önümüzdeki dönemde de enerjimizi doğru yönde kullanıp, tüm imkanları zorlayarak hizmet etme kararlılığımızdan asla ödün vermeyecek, yılmadan yorulmadan çalışarak yolumuza devam edeceğiz.

Sekiz ay önce ülke yönetiminin sorumluluğunu üstlenirken popülist yaklaşımlarla, söylemlerle ülke gündemini meşgul etmek yerine, halkımızı hak ettiği icraatlarımızla buluşturmayı önemsediğimize vurgu yapmıştım. Halkımız, güzel sözlerle hayal kuranların kısa sürede yarattığı hayal kırıklıklarını yaşayarak görmüştür. Dahası, hiç kimse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkının, siyasi deneyimi olmayan, yalnız ülke yönetiminde değil, kamu yönetiminde dahi bulunmayanlarla maceraya sürükleneceği hayaline kapılmasın. Bizlerin siyaset anlayışının zemini, hayale, maceraya değil gerçeklere dayanmaktadır. İnanıyorum ki halkımız, hükümet olarak ortaya koyduğumuz ülkede birlik ve bütünlüğü temel alan sağduyulu tavrın, üstlendiğimiz sorumluluğun gereği olduğu bilincindedir.”

“2016, MÜZAKERELER AÇISINDAN DA YOĞUN BİR YIL OLDU…”

2016 yılının, devam eden Kıbrıs müzakereleri açısından da yoğun bir yıl olduğuna işaret eden Başbakan Hüseyin Özgürgün, liderlerin Kıbrıs konusunda kapsamlı bir çözüm bulunması yönünde yürüttükleri müzakere sürecinde gelinen aşamaya bakıldığında, Rum tarafının oluşturmaya çalıştığı zeminin Kıbrıs Türkleri açısından kabul edilebilir, sağlam ve güvenli bir zemin olmadığının açıkça görüldüğünü söyledi.

Başbakan Özgürgün şöyle devam etti:

“Daha önce birçok kez ifade ettiğim gibi, bu Ada’da kabul edilmesi gereken bir takım gerçekler vardır. Her ne kadar uluslararası toplum, Kıbrıs Türklerinin, bugüne kadar her fırsatta çözüm çabalarına yapıcı tavrıyla verdiği desteği göz ardı etse de, uzlaşmaz tarafın ve süreci çökertmeye çalışanların kimler olduğu gözler önündedir. Kıbrıs Türk tarafı, iki kesimlilik, siyasi eşitlik ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi temelinde adil bir çözüme ulaşılması yönünde her zaman samimiyet ve iyi niyetini korumuş, buna karşın değişmeyen ve iyi niyet çabaları ile örtüşmeyen bir tutum ve görüşme sürecine gölge düşüren, zemini bozmaya yönelik girişimlerle karşı karşıya kalmıştır.”

Özgürgün mesajının sonunda halkın yeni yılını kutladı ve başta KKTC ve Anavatan Türkiye olmak üzere, 2017 yılının bütün insanlık için huzur, refah, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir yıl olması temennisiyle, sağlık, mutluluk ve esenlikler diledi.