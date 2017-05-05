Özgürgün: Varolduğumuz sürece o bayrak orada dalgalanacak

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda var olduğu sürece Beşparmak Dağlarındaki Bayrağın da orada duracağını vurguladı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği heyetini kabul etti.

Dernek başkanı Tanju Müezzinoğlu, Beşparmak Dağlarındaki bayrağın idamesi için bugüne kadar gösterdiği katkıdan dolayı Başbakan Özgürgün’e teşekkür etti.

Bayrağın ışıklarının daha net olması için başlattıkları çalışmaya Başbakan Özgürgün’ün büyük ilgi gösterdiğini, işadamı Ali Hacımulla’nın ise bu işi üstlendiğini kaydeden Müezzinoğlu, Başbakan Özgürgün ve iş adamı Hacımulla’ya teşekkür etti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün ise Beşparmak Dağlarındaki bayrağın kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

“Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda var olduğu sürece o bayrak orada duracaktır” diyen Başbakan Özgürgün, Rumların bayrağa gösterdiği tepkileri hatırlattı.

Özgürgün “Buradaki bayrak Kıbrıs türk halkının varlığının simgesi haline geldiği gerçeğinden hareket ile tepki değil anlayış ile karşılanması gerekiyordu” dedi.

Rum lider Anastasiadis’in geçmiş yıllarda bayrak için ‘hilkat garibesi’dedğini kaydeden Başbakan Özgürgün bayrağın önemli bir simge ve proje olduğunu söyledi.

Başbakan Özgürgün bayrağı düşük miktarda enerji ile uzun süreli aydınlatılmasını sağlayan işadamı Ali Hacımulla’ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dernek yetkilileri Başbakan Özgürgün ile işadamı Hacımulla’ya plaket verdi.